Vijesti::Sport
Hrvatski reprezentativci do 21 godine pobijedili su Osijeku vršnjake iz Turske te zauzeli prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini za odlazak na Europsko prvenstvo.

Uvodne minute susreta obilježio je agresivan i visoko postavljen presing mladih Vatrenih, koji su od samog početka pokušali nametnuti ritam igre.

U 14. minuti Jagušić je zaprijetio udarcem s ruba kaznenog prostora, no turska obrana ponovno je reagirala na vrijeme i blokirala pokušaj. Lopta je potom završila u korneru, već šestom za hrvatsku reprezentaciju, ali bez konkretne prilike nakon ubačaja.

Deset minuta kasnije, u 24. minuti, Jagušić je ponovno bio u prilici, ovoga puta iz slobodnog udarca. Njegov pokušaj zaustavio je živi zid, a nakon odbijene lopte uslijedio je i drugi udarac koji je također blokiran, što je rezultiralo osmim kornerom za mlade Vatrene.

Nakon pola sata igre statistika je jasno bila na strani Hrvatske – omjer udaraca iznosio je 10:0, no tek su dva pokušaja išla u okvir protivničkog gola.

U 32. minuti Hrvatska je nakratko stigla do pogotka. Nakon kornera, Topić je zatresao mrežu, no slavlje je kratko trajalo jer je sudac Dudić poništio pogodak zbog prethodnog prekršaja. Mlačić je u toj situaciji bio ispred vratara i spustio loptu za napadača Dinama, ali rezultat je ostao nepromijenjen. U 35. minuti Turska je ostala s igračem manje nakon što je Tiknaz zaradio drugi žuti karton, odnosno isključenje.

Ipak, nogomet je u tom trenutku pao u drugi plan. Na gostujućoj klupi došlo je do ozbiljne situacije kada se srušio izbornik turske reprezentacije Egemen Korkmaz, zbog čega je hitna pomoć odmah intervenirala. Sudac je potom prekinuo susret i poslao igrače obje momčadi u svlačionice dok se situacija uz aut-liniju ne razriješi.

Utakmica je nastavljena nakon više od sat i pol pauze, u skladu s odlukom Uefe i delegata, a u 45+5' minuti Fabijan Krivak sjajno se snašao u neposrednoj blizini gola nakon odlične asistencije Adriana Segečića te postigao gol za vodstvo 1:0. U 53. minuti Hrvatska povećava na 2:0. Jagušić prima loptu u dobroj poziciji i fantastičnim udarcem s oko 20 metara pogađa nebranjeni kut, bez šanse za Yilmaza.

Hrvatska je potom rutinski privela utakmicu kraju, uz odličnu prigodu Barišića, da bi Mlačić u posljednjim sekundama iz blizine postavio konačnih 3:0. Turci su susret završili bez još dvojice isključenih igrača, Kilicsoya i Canaka.

Mladi Vatreni na tablici vode s 13 bodova, dva više i utakmicom manje od drugoplasirane Turske, a kvalifikacije nastavljaju u rujnu, domaćim ogledom s Mađarima.


Tekst: HNS
Foto: Igor Miličić/Arhiv


