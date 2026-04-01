Foto: Igor Miličić/Arhiv Tekst: HNS Foto: Igor Miličić/Arhiv

do 21 godinesu Osijeku vršnjake iz Turske te zauzeliu svojoj kvalifikacijskoj skupini za odlazak naUvodne minute susreta obilježio jepresing mladih Vatrenih, koji su od samog početka pokušali nametnuti ritam igre.U 14. minutije zaprijetio udarcem s ruba kaznenog prostora, no turska obrana ponovno je reagirala na vrijeme ipokušaj. Lopta je potom završila u korneru, već šestom za hrvatsku reprezentaciju, ali bez konkretne prilike nakon ubačaja.Deset minuta kasnije, u 24. minuti,je ponovno bio u prilici, ovoga puta iz slobodnog udarca. Njegov pokušaj zaustavio je živi zid, a nakon odbijene lopte uslijedio je i drugi udarac koji je također blokiran, što je rezultiralo osmim kornerom za mlade Vatrene.Nakon pola sata igre statistika je jasno bila na– omjer udaraca iznosio je 10:0, no tek su dva pokušaja išla u okvir protivničkog gola.U 32. minuti Hrvatska je nakratko stigla. Nakon kornera,je zatresao mrežu, no slavlje je kratko trajalo jer je sudacponištio pogodak zbog prethodnog prekršaja.je u toj situaciji bio ispred vratara i spustio loptu za napadača Dinama, ali rezultat je ostao nepromijenjen. U 35. minuti Turska je ostala s igračem manje nakon što jezaradio drugi, odnosno isključenje.Ipak, nogomet je u tom trenutku. Na gostujućoj klupi došlo je dokada se srušio izbornik turske reprezentacije E, zbog čega jeodmah intervenirala. Sudac je potomi poslao igrače obje momčadi u svlačionice dok se situacija uz aut-liniju ne razriješi.Utakmica je nastavljena nakon više od, u skladu s odlukom Uefe i delegata, a u 45+5' minutisjajno se snašao u neposrednoj blizini gola nakon odlične asistencije Adriana Segečića te postigao gol za vodstvo 1:0. U 53. minuti Hrvatskana 2:0.prima loptu u dobroj poziciji i fantastičnim udarcem s oko 20 metara pogađa nebranjeni kut, bez šanse zaHrvatska je potom rutinski privela utakmicu kraju, uz odličnu prigodu, da biu posljednjim sekundama iz blizine postavio. Turci su susret završiliisključenih igrača,Mladi Vatreni na tablici vode s, dva više i utakmicom manje od drugoplasirane Turske, a kvalifikacije nastavljaju u rujnu, domaćim ogledom s Mađarima.