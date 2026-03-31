Šok na utakmici Hrvatske: izbornik pao i ostao nepomičan, susret odmah prekinut!
31.03.2026. 19:02
Utakmica mlade hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Euro prekinuta je u 35. minuti zbog teškog incidenta u kojem je sudjelovao turski izbornik Egemen Korkmaz.
Neposredno prije toga njegov igrač Tiknaz dobio je drugi žuti karton. U tom trenutku Korkmaz je skidao sako i krenuo prigovoriti sucu, no poskliznuo se i pao na leđa, pri čemu je udario glavom o teren i ostao nepomično ležati.
Hitna služba brzo je reagirala i odmah mu pružila pomoć. Na kraju mu je stavljen Schanzov ovratnik, nakon čega je na nosilima prebačen u vozilo hitne pomoći, gdje je zbrinjavanje nastavljeno, a ubrzo je stiglo i dodatno vozilo. Zbog cijele situacije susret je prekinut, a sudac Dudić poslao je igrače u svlačionicu.
Trenutačno vlada potpuna neizvjesnost, utakmica sigurno neće biti nastavljena uskoro, možda tek navečer, ili u nekom drugom terminu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
