Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Utakmica mlade hrvatske reprezentacije u kvalifikacijama za Euro prekinuta je u 35. minuti zbog teškog incidenta u kojem je sudjelovao turski izbornik Egemen Korkmaz.

Neposredno prije toga njegov igrač Tiknaz dobio je drugi žuti karton. U tom trenutku Korkmaz je skidao sako i krenuo prigovoriti sucu, no poskliznuo se i pao na leđa, pri čemu je udario glavom o teren i ostao nepomično ležati.

Hitna služba brzo je reagirala i odmah mu pružila pomoć. Na kraju mu je stavljen Schanzov ovratnik, nakon čega je na nosilima prebačen u vozilo hitne pomoći, gdje je zbrinjavanje nastavljeno, a ubrzo je stiglo i dodatno vozilo. Zbog cijele situacije susret je prekinut, a sudac Dudić poslao je igrače u svlačionicu.

Trenutačno vlada potpuna neizvjesnost, utakmica sigurno neće biti nastavljena uskoro, možda tek navečer, ili u nekom drugom terminu.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:119

Registrirani online (1): Badovini


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa