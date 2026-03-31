Zlatom nagrađena manifestacija koja spaja vino, grad i doživljaj
31.03.2026. 17:29
Prošli tjedan projekt Turističke zajednice grada Osijeka, Osječka vinska baština, zasjao je u Solinu, osvojivši međunarodnu kulturno turističku nagradu „Plautilla“ za kvalitetu i inovativnost u upravljanju povijesnim gradovima, u domeni interpretacije i zaštite kulturne baštine te promidžbe i distribucije kulturno turističkih proizvoda. Plaketa sa zlatnim znakom potvrdila je status ovog projekta kao jedne od najuzbudljivijih urbanih vinskih manifestacija u Hrvatskoj. Ova nagrada još je jedno priznanje za sve što manifestacija donosi – jedinstveni spoj kulturno povijesne baštine, urbane atmosfere i eno-gastronomije, koji svake godine privlači sve više posjetitelja željnih posebnih doživljaja i dobre zabave. Projekt Osječka vinska baština objedinjuje dvije manifestacije – Osijek Wine and Walk i Urban Wine Party.
Rezervirajte si datum jer Osijek 23. svibnja ponovno postaje mjesto zabave i urbanog doživljaja. Na ovogodišnjem Wine & Walku, uz nezaobilaznu bećarinu, očekuje vas atraktivna šetnja gradom uz stručno vodstvo i dobru energiju, ugodno društvo, degustaciju vina te gastronomsku ponudu pod palicom chefa Marka Alilovića. No to nije sve. Kulminacija dana svakako je Urban Wine Party na Trgu Sv. Trojstva u Tvrđi, nekadašnjem Wineplatzu. Kao završnica ove atraktivne šetnje party je otvoren i za sve posjetitelje željne bogate eno gastronomske ponude i dobre zabave za koju će se ove godine pobrinuti Tonči Huljić i Madre Badessa.
Osim što je od prošlog tjedna dobitnica zlatne Plautille, Osječka vinska baština može se pohvaliti i drugim nagradama. Manifestacija je 2024. dobila posebno priznanje Suncokret ruralnog turizma u kategoriji vinski turizam, a 2025. osvojila je nagradu Simply the Best čime je potvrđena kao inventivno oblikovan novi turistički proizvod koji je svojim sadržajem usmjeren na baštinu, hranu i vino. Cijeli događaj pruža poseban doživljaj Osijeka čime sadržajno obogaćuje turističku ponudu destinacije.
Osijek Wine & Walk i Wine Party svake godine okupljaju sve više posjetitelja i ostaju nezaobilazni proljetni događaji. Manifestacija je i „family friendly“ pa tako jednako oduševljava i obitelji s djecom, koja na svakoj postaji pronalaze sadržaj prilagođen sebi.
Vidimo se 23. svibnja na još jednom izdanju ovog nagrađivanog urbanog događanja!
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Rezervirajte si datum jer Osijek 23. svibnja ponovno postaje mjesto zabave i urbanog doživljaja. Na ovogodišnjem Wine & Walku, uz nezaobilaznu bećarinu, očekuje vas atraktivna šetnja gradom uz stručno vodstvo i dobru energiju, ugodno društvo, degustaciju vina te gastronomsku ponudu pod palicom chefa Marka Alilovića. No to nije sve. Kulminacija dana svakako je Urban Wine Party na Trgu Sv. Trojstva u Tvrđi, nekadašnjem Wineplatzu. Kao završnica ove atraktivne šetnje party je otvoren i za sve posjetitelje željne bogate eno gastronomske ponude i dobre zabave za koju će se ove godine pobrinuti Tonči Huljić i Madre Badessa.
Osim što je od prošlog tjedna dobitnica zlatne Plautille, Osječka vinska baština može se pohvaliti i drugim nagradama. Manifestacija je 2024. dobila posebno priznanje Suncokret ruralnog turizma u kategoriji vinski turizam, a 2025. osvojila je nagradu Simply the Best čime je potvrđena kao inventivno oblikovan novi turistički proizvod koji je svojim sadržajem usmjeren na baštinu, hranu i vino. Cijeli događaj pruža poseban doživljaj Osijeka čime sadržajno obogaćuje turističku ponudu destinacije.
Osijek Wine & Walk i Wine Party svake godine okupljaju sve više posjetitelja i ostaju nezaobilazni proljetni događaji. Manifestacija je i „family friendly“ pa tako jednako oduševljava i obitelji s djecom, koja na svakoj postaji pronalaze sadržaj prilagođen sebi.
Vidimo se 23. svibnja na još jednom izdanju ovog nagrađivanog urbanog događanja!
Foto: Osijek031.com/Arhiv
