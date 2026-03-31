stiže nam iz stožeranetom prije početka(9.-12. travnja). Hrvatski olimpijaczbog ozljede ramena primoran jeu Gradskom vrtu sljedećeg tjedna!“, otkrio je Tinov trener.“Našna natjecanju u Osijeku, koji je do sada osvojiou Gradskom vrtu, drugu godinu zaredomnastupiti pred domaćim navijačima. Prošle godine, zbog ozljede ključne kosti, morao se povući samo dva dana prije početka natjecanja“, rekao jeA viši cilj jeu njegovom rodnom Zagrebu u kolovozu.“, poručio je Tin.Hrvatsku reprezentaciju u Osijeku sada će činiti 8 reprezentativaca – olimpijciKvalifikacije u kojima će se naći čak, na rasporedu su u četvrtak i petak, 9. i 10., a velika finala u subotu i nedjelju 11. i 12. travnja (prijenos finala na HRT 2).ULAZNICE ZA DOBRO WORLD CUP OSIJEKUlaznice za finalne dane DOBRO World Cup Osijek 2026 (11. i 12. travnja – od 13:40 sati) u Sportskoj dvorani Gradski vrt puštene su u prodaju, a dostupne su na.)Jednodnevna ulaznica: 10 €Dvodnevna ulaznica: 15 €