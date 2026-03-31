Građani troše sve više unatoč cijenama – uskrsna košarica iznenadila sve
31.03.2026. 10:46
Promet u maloprodaji raste od početka godine, a očekuje se da će se taj trend nastaviti i uoči Uskrsa. Potrošnja je u veljači porasla 35. mjesec zaredom, za 3,1% u odnosu na prošlu godinu, iako je blago pala u odnosu na siječanj. Najviše su rasle prodaje hrane i neprehrambenih proizvoda, dok je prodaja goriva pala.
Podaci o fiskaliziranim računima također pokazuju rast, pa se očekuje da će uskrsna potrošnja biti veća nego lani – procjenjuje se više od 2,26 milijardi eura u četiri tjedna prije blagdana.
Većina građana planira tradicionalni uskrsni obrok, najčešće uz budžet od 70 do 100 eura, iako više od polovice planira štedjeti. Kupnja će se uglavnom odvijati u trgovačkim centrima, dok manji dio građana koristi tržnice ili vlastitu proizvodnju.
Unatoč rastu potrošnje, upozorava se da će Uskrs ove godine značajno opteretiti kućne budžete. Procjene pokazuju da skromna košarica stoji oko 75 eura, dok bogatija prelazi 160 eura, uz razlike ovisno o regiji.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)