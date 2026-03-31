Brzom intervencijom policije pronađen razbojnik iz pekarnice
31.03.2026. 10:15
Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika II. policijske postaje Osijek utvrđeno je postojanje osnova sumnje da je 48-godišnjak na području Osijeka počinio dva razbojništva.
O razbojništvu od subote smo već pisali jučer.
Također je utvrđeno da je 48-godišnjak u istoj pekarnici bio i 7. ožujka oko 19.30 sati, kada je uz prijetnju nožem blagajnici iz blagajne otuđio oko 700 eura nakon čega je napustio pekarnicu, izvijestili su iz policije.
Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku 29. ožujka obavljena je pretraga tijekom koje su pronađeni predmeti koji potječu iz opisanih kaznenih djela. Osumnjičeni je jučer uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku priveden pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
