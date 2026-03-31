Vijesti::Communis
U šumskom području Paovo, kojim upravlja Šumarija Strošinci, blizu mjesta Soljani, pronađena su tijela dvojice nepoznatih muškaraca koji kod sebe nisu imali dokumente. Prema prvim sumnjama, moguće je da su preminuli zbog pothlađenosti (hipotermije), a postoji i pretpostavka da se radi o migrantima.

Naložen je očevid policijskom istražitelju Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a nakon očevida tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru gdje će se obaviti obdukcija.

Kako bi se razjasnile sve okolnosti ovog slučaja, policiji je naloženo daljnje provođenje izvida.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


DIPLOMIRAJTE LAKSE...
Na ovom mestu moze...
Boston terrier zre...
Boston terrier zreli m...
Dostupno muško šte...
Dostupno muško štene B...
Stenci patuljaste/...
Na prodaju dva ženska ...

