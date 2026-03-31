Ekipa Karate akademije Osijek nastupila je na turniru TAD CUP – Memorial Aldegisto Sodero, izbornom natjecanju za Kate, održanom u nedjelju, 29. ožujka 2026. godine u Rijeci. U konkurenciji 637 natjecatelja iz 66 klubova i 4 države, osječka ekipa pokazala je visoku razinu kvalitete i pripremljenosti.

U kategoriji mlađih seniorki osvojeno je izvrsno drugo mjesto, dok je u kategoriji kadetkinja i juniorki ekipa zauzela treće mjesto.

Za Karate akademiju Osijek nastupile su Dora Potkovac, Nikolina Horvatović, Marta Jakobfi i Petra Ivezić, koje su svojim nastupima dale značajan doprinos ovom uspjehu.

Ekipa je nastupila pod vodstvom trenerice Jasmine Horvatović.



Foto: Karate akademija Osijek


Objavio: Redakcija 031




