Kad tambura progovori svjetski: osječki orkestar briljirao na prestižnom festivalu u Pragu
30.03.2026. 18:45
Juniorski orkestar Slavonskog tamburaškog društva Paje Kolarića iz Osijeka oduševio stručno povjerenstvo uglednog međunarodnog festivala u Pragu i vratio se nakon vikenda iz Češke s diplomom i Zlatnom plaketom za vrhunski nastup u konkurenciji folklorne glazbe.
Praški međunarodni festival Young Bohemia jedan je od kulturno najraznolikijih i najljepših europskih festivala za mlade u dobi od 8 do 26 godina. Uživa svjetski ugled i održava se posljednjih 19 godina. Pruža sudionicima priliku da pokažu talent i vještinu, a istovremeno omogućuje zborovima i orkestrima da uživaju u ljepotama Praga, jednog od najatraktivnijih gradova u srednjoj Europi. Festival daje zborovima i orkestrima priliku da steknu nove prijatelje iz cijelog svijeta i da međusobno počnu cijeniti kulture različitih zemalja.
Svake godine na ovom događaju sudjeluje tisuću mladih ljudi iz cijelog svijeta, a i ove je godine sudjelovalo dvadeset zborova i orkestara mladih iz jedanaest zemalja - Austrije, Hrvatske, Češke, Estonije, Njemačke, Irske, Poljske, Švedske, Švicarske, Turske i SAD.
Juniorski orkestar STD Paje Kolarića ima prilično inozemno iskustvo i sa svakog se festivala vraća sa zlatnim medaljama i pohvalama stručnjaka. Tako je bilo i ove godine, a za nastup u Pragu juniorke i juniori nekoliko su mjeseci pripremali zahtjevan, ali atraktivan program, a publiku i stručno povjerenstvo iz Italije, Češke i Slovačke oduševila je virtuoznost i skladnost mladih osječkih tamburaša.
Nastup je s oduševljenjem pratila i Ana Knežević Kruc, opunomoćena ministrica u Veleposlanstvu Hrvatske u Češkoj.
Dirigent i voditelj juniorskog orkestra STD Paje Kolarića Marko Sesar uvježbao je s orkestrom četiri skladbe - Valcer na Dravi Vice Zirduma, Gajdaško kolo i Emotivne imaginacije Frana Pogrmilovića, dok se posebno se istaknula Dora Vujnović u Panonskoj rapsodiji vrhunskim solističkim nastupom na bisernici.
Dora Vujnović je, uz dirigenta Marka Sesara primila posebnu Zlatnu plaketu za STD Paje Kolarića na veličanstvenoj završnici Young Bohemian festivala koji je održan u impozantnoj dvorani praškoga Narodnog doma.
Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek
Praški međunarodni festival Young Bohemia jedan je od kulturno najraznolikijih i najljepših europskih festivala za mlade u dobi od 8 do 26 godina. Uživa svjetski ugled i održava se posljednjih 19 godina. Pruža sudionicima priliku da pokažu talent i vještinu, a istovremeno omogućuje zborovima i orkestrima da uživaju u ljepotama Praga, jednog od najatraktivnijih gradova u srednjoj Europi. Festival daje zborovima i orkestrima priliku da steknu nove prijatelje iz cijelog svijeta i da međusobno počnu cijeniti kulture različitih zemalja.
Svake godine na ovom događaju sudjeluje tisuću mladih ljudi iz cijelog svijeta, a i ove je godine sudjelovalo dvadeset zborova i orkestara mladih iz jedanaest zemalja - Austrije, Hrvatske, Češke, Estonije, Njemačke, Irske, Poljske, Švedske, Švicarske, Turske i SAD.
Juniorski orkestar STD Paje Kolarića ima prilično inozemno iskustvo i sa svakog se festivala vraća sa zlatnim medaljama i pohvalama stručnjaka. Tako je bilo i ove godine, a za nastup u Pragu juniorke i juniori nekoliko su mjeseci pripremali zahtjevan, ali atraktivan program, a publiku i stručno povjerenstvo iz Italije, Češke i Slovačke oduševila je virtuoznost i skladnost mladih osječkih tamburaša.
Nastup je s oduševljenjem pratila i Ana Knežević Kruc, opunomoćena ministrica u Veleposlanstvu Hrvatske u Češkoj.
Dirigent i voditelj juniorskog orkestra STD Paje Kolarića Marko Sesar uvježbao je s orkestrom četiri skladbe - Valcer na Dravi Vice Zirduma, Gajdaško kolo i Emotivne imaginacije Frana Pogrmilovića, dok se posebno se istaknula Dora Vujnović u Panonskoj rapsodiji vrhunskim solističkim nastupom na bisernici.
Dora Vujnović je, uz dirigenta Marka Sesara primila posebnu Zlatnu plaketu za STD Paje Kolarića na veličanstvenoj završnici Young Bohemian festivala koji je održan u impozantnoj dvorani praškoga Narodnog doma.
Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek
