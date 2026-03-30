Tekst i foto: Davor Lončarić/Radio Osijek

iz Osijekastručno povjerenstvo uglednogi vratio se nakon vikenda iz Češke sza vrhunski nastup u konkurenciji folklorne glazbe.Praški međunarodni festivaljedan je od kulturno najraznolikijih i najljepših europskih festivala za mlade u dobi od 8 do 26 godina. Uživa svjetski ugled i održava se posljednjih 19 godina. Pruža sudionicima priliku da pokažu talent i vještinu, a istovremeno omogućuje zborovima i orkestrima da uživaju u ljepotama Praga, jednog odu srednjoj Europi. Festival daje zborovima i orkestrima priliku da steknu nove prijatelje iz cijelog svijeta i da međusobno počnu cijeniti kulture različitih zemalja.Svake godine na ovom događaju sudjelujeiz cijelog svijeta, a i ove je godine sudjelovalo dvadeset zborova i orkestara mladih iz jedanaest zemalja -Juniorski orkestar STD Paje Kolarića ima priličnoi sa svakog se festivala vraća sa. Tako je bilo i ove godine, a za nastup u Pragu juniorke i juniori nekoliko su mjeseci pripremali zahtjevan, ali atraktivan program, a publiku i stručno povjerenstvo izoduševila je virtuoznost i skladnost mladih osječkih tamburaša.Nastup je s oduševljenjem pratila iopunomoćena ministrica u Veleposlanstvu Hrvatske u Češkoj.Dirigent i voditelj juniorskog orkestra STD Paje Kolarićauvježbao je s orkestrom četiri skladbe - Valcer na Dravi Vice Zirduma, Gajdaško kolo i Emotivne imaginacije, dok se posebno se istaknulau Panonskoj rapsodiji vrhunskim solističkim nastupom na bisernici.je, uz dirigentaprimila posebnuza STD Paje Kolarića na veličanstvenoj završnici Young Bohemian festivala koji je održan u impozantnoj dvorani praškoga Narodnog doma.