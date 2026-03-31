Servisne informacije [31. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
31.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U većini predjela umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Martina Divalta 56-78/a, Sjenjak 19-73 nep, Vatrogasna ulica 15
od 8:00 do 11:00 sati - Vukovarska cesta 18-20 par, 20//1, 22-24 par, 28-30 par, Zagrebačka 9/c
od 8:30 do 11:30 sati - Vinkovačka cesta 65-119, Zapadno predgrađe 22
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 172/b-234 par
od 11:00 do 13:00 sati - Biđska ulica 2-38 par, 1-39 nep, Jadrovska ulica 1/a, Ukrinska ulica 2-36 par, 1-49 nep, Ulica rijeke Dubrovačke 2-28 par, 1-17 nep, Veličanska ulica 12/a, 1, 7-9 nep, Vinkovačka cesta 84-92, 81-83
Erdut
od 8:00 do 12:00 sati - Oraški put 90-120 par, 23, 49, 53, 69, 79-97
od 12:00 do 14:30 sati - Kolodvorska 58-68 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [26.03.-01.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [26.03.-01.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- 11. Proljeće u Domu tehnike
- Dani slovenskog filma ponovno u Osijeku: spoj filma, umjetnosti i glazbe
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autorice Elizabete Mađarević "Nova imigracija"
DHMZ prognoza: U većini predjela umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša. Jutarnja temperatura 4°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Martina Divalta 56-78/a, Sjenjak 19-73 nep, Vatrogasna ulica 15
od 8:00 do 11:00 sati - Vukovarska cesta 18-20 par, 20//1, 22-24 par, 28-30 par, Zagrebačka 9/c
od 8:30 do 11:30 sati - Vinkovačka cesta 65-119, Zapadno predgrađe 22
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 172/b-234 par
od 11:00 do 13:00 sati - Biđska ulica 2-38 par, 1-39 nep, Jadrovska ulica 1/a, Ukrinska ulica 2-36 par, 1-49 nep, Ulica rijeke Dubrovačke 2-28 par, 1-17 nep, Veličanska ulica 12/a, 1, 7-9 nep, Vinkovačka cesta 84-92, 81-83
Erdut
od 8:00 do 12:00 sati - Oraški put 90-120 par, 23, 49, 53, 69, 79-97
od 12:00 do 14:30 sati - Kolodvorska 58-68 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [26.03.-01.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [26.03.-01.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- 11. Proljeće u Domu tehnike
- Dani slovenskog filma ponovno u Osijeku: spoj filma, umjetnosti i glazbe
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autorice Elizabete Mađarević "Nova imigracija"
