predanog rada, kreativnih ideja i zajedničkog truda

III. Eco City Waste Fest

16. i 17. travnja 2026. u Gospodarskom centru

bogatiji i raznovrsniji program

očuvanju okoliša i stvaranju zelenije budućnosti

Mario Petreković

Program donosi i posebne glazbene i edukativne sadržaje:

Mia Dimšić

Kroz dva dana festivala imat ćete priliku:

Nakon još jedne godine, s velikim uzbuđenjem najavljujemokoji će se održatiOve godine pripremili smo joškoji spaja edukaciju, zabavu i inspiraciju. Kroz interaktivne radionice, inovativne prezentacije i zanimljive izazove, zajedno ćemo učiti kako odgovornim ponašanjem možemo doprinijetiFestival je namijenjen svima, od najmlađih do odraslih, tako vas očekuju kreativni sadržaji, edukativne aktivnosti i puno dobre energije!I ove godine kroz program će nas voditi energični, koji će svojim humorom i pozitivnom energijom dodatno obogatiti festivalsku atmosferu!- U četvrtak nas očekuje Eco Music Talent Show, gdje će osnovne škole imati svoje predstavnike i pokazati talene u pjevanju.- U petak je dan rezerviran za vrtiće. Njih očekuje veseli i razigrani program uz nastup Zumbića, koji će pjevati i rasplesati publiku, kao i zabavni igrokaz koji će dodatno oduševiti mališane.Kao veliko finale, očekuje nas ikoja će dodatno podići atmosferu i zaokružiti ovu zelenu priču!– sudjelovati u ekološkim izazovima– naučiti kako smanjiti otpad u svakodnevnom životu– upoznati inovativna rješenja i projekte– zabaviti se uz bogat program za sve uzrastePridružite nam se i budite dio pozitivne promjene, jer male navike stvaraju velike razlike!