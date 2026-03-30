III. Eco City Waste Fest donosi dva dana edukacije, glazbe i inspiracije
30.03.2026. 17:04
Nakon još jedne godine predanog rada, kreativnih ideja i zajedničkog truda, s velikim uzbuđenjem najavljujemo III. Eco City Waste Fest koji će se održati 16. i 17. travnja 2026. u Gospodarskom centru.
Ove godine pripremili smo još bogatiji i raznovrsniji program koji spaja edukaciju, zabavu i inspiraciju. Kroz interaktivne radionice, inovativne prezentacije i zanimljive izazove, zajedno ćemo učiti kako odgovornim ponašanjem možemo doprinijeti očuvanju okoliša i stvaranju zelenije budućnosti.
Festival je namijenjen svima, od najmlađih do odraslih, tako vas očekuju kreativni sadržaji, edukativne aktivnosti i puno dobre energije!
I ove godine kroz program će nas voditi energični Mario Petreković, koji će svojim humorom i pozitivnom energijom dodatno obogatiti festivalsku atmosferu!
Program donosi i posebne glazbene i edukativne sadržaje:
- U četvrtak nas očekuje Eco Music Talent Show, gdje će osnovne škole imati svoje predstavnike i pokazati talene u pjevanju.
- U petak je dan rezerviran za vrtiće. Njih očekuje veseli i razigrani program uz nastup Zumbića, koji će pjevati i rasplesati publiku, kao i zabavni igrokaz koji će dodatno oduševiti mališane.
Kao veliko finale, očekuje nas i Mia Dimšić koja će dodatno podići atmosferu i zaokružiti ovu zelenu priču!
Kroz dva dana festivala imat ćete priliku:
– sudjelovati u ekološkim izazovima
– naučiti kako smanjiti otpad u svakodnevnom životu
– upoznati inovativna rješenja i projekte
– zabaviti se uz bogat program za sve uzraste
Pridružite nam se i budite dio pozitivne promjene, jer male navike stvaraju velike razlike!
