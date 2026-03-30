Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Nakon još jedne godine predanog rada, kreativnih ideja i zajedničkog truda, s velikim uzbuđenjem najavljujemo III. Eco City Waste Fest koji će se održati 16. i 17. travnja 2026. u Gospodarskom centru.

Ove godine pripremili smo još bogatiji i raznovrsniji program koji spaja edukaciju, zabavu i inspiraciju. Kroz interaktivne radionice, inovativne prezentacije i zanimljive izazove, zajedno ćemo učiti kako odgovornim ponašanjem možemo doprinijeti očuvanju okoliša i stvaranju zelenije budućnosti.

Festival je namijenjen svima, od najmlađih do odraslih, tako vas očekuju kreativni sadržaji, edukativne aktivnosti i puno dobre energije!

I ove godine kroz program će nas voditi energični Mario Petreković, koji će svojim humorom i pozitivnom energijom dodatno obogatiti festivalsku atmosferu!

Program donosi i posebne glazbene i edukativne sadržaje:
- U četvrtak nas očekuje Eco Music Talent Show, gdje će osnovne škole imati svoje predstavnike i pokazati talene u pjevanju.
- U petak je dan rezerviran za vrtiće. Njih očekuje veseli i razigrani program uz nastup Zumbića, koji će pjevati i rasplesati publiku, kao i zabavni igrokaz koji će dodatno oduševiti mališane.

Kao veliko finale, očekuje nas i Mia Dimšić koja će dodatno podići atmosferu i zaokružiti ovu zelenu priču!

Kroz dva dana festivala imat ćete priliku:
– sudjelovati u ekološkim izazovima
– naučiti kako smanjiti otpad u svakodnevnom životu
– upoznati inovativna rješenja i projekte
– zabaviti se uz bogat program za sve uzraste

Pridružite nam se i budite dio pozitivne promjene, jer male navike stvaraju velike razlike!



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:136

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

