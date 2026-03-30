Potrošnja porasla 35. mjesec zaredom
30.03.2026. 14:32
U Hrvatska potrošnja u maloprodaji u veljači je nastavila rasti na godišnjoj razini već 35. mjesec zaredom, što ukazuje na stabilan gospodarski rast.
Prema podacima Državni zavod za statistiku, potrošnja je u odnosu na siječanj blago pala za 0,2 %, ali je u usporedbi s veljačom prošle godine porasla za 3,1 %, nešto više nego mjesec ranije.
Najviše je porasla prodaja hrane, pića i duhanskih proizvoda (5,8 %) te neprehrambenih proizvoda (6,5 %), dok je prodaja goriva pala za 8,7 %. U prva dva mjeseca ove godine ukupna maloprodaja porasla je za 3 % na godišnjoj razini.
Budući da je potrošnja ključni dio bruto domaći proizvod, ovi podaci upućuju na nastavak rasta gospodarstva i u prvom tromjesečju, nakon što je BDP već ranije rastao 20 kvartala zaredom.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
