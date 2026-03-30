Oblačan i svjež početak tjedna, zatim postupni povratak proljeća
30.03.2026. 13:27
Do Uskrsa vratit će se proljeće.
Početak zadnjeg tjedna u ožujku bit će uz pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s kišom, osobito na istoku. Dnevna temperatura do 7°C.
U utorak će vrijeme biti slično današnjem, pretežno oblačno uz mjestimice kišu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 8°C.
I dalje nas očekuje pretežno oblačno vrijeme
Još malo kiše očekuje se u srijedu tijekom jutra, ali će i dalje ostati oblačno. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 10°C.
Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, četvrtak će biti bez padalina uz blagi porast temperature. Prevladavat će djelomice oblačno vrijeme uz jutarnju temperaturu do 5°C, a dnevnu do 14°C.
Malo kiše stiže još u petak. Bit će pretežno oblačno uz jutarnju temperaturu do 8°C, a dnevnu do 14°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
