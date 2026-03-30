Policija za vikend uklonila čak 23 vozila iz prometa!
30.03.2026. 12:26
Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske su na području Osijeka i Đakova tijekom proteklog vikenda u suradnji s djelatnicima Centra za vozila Hrvatske proveli pojačane mjere tehničke ispravnosti vozila kojom prilikom je u stanice za tehnički pregled upućeno 26 vozila na kojima su utvrđeni tehnički nedostaci, od kojih je 23 osobnih automobila, dva mopeda i jedan teretni automobil, izvijestili su iz policije.
Na sedam osobnih automobila utvrđeni su opasni nedostaci dok su na 19 vozila utvrđeni veći nedostaci. Iz prometa je isključeno 23 vozila uz privremeno oduzimanje registarskih pločica.
Na području Policijske uprave osječko baranjske u 2026. godini je do sada obavljeno 69 izvanrednih tehničkih pregleda vozila na kojima su utvrđeni tehnički nedostaci.
Foto: PU osječko-baranjska
