Razbojnik s nožem krenuo u pljačku pa nestao bez traga!
30.03.2026. 11:57
Nepoznati maskirani počinitelj je u subotu oko 19.50 sati u pekarnici na području Osijeka uz prijetnju nožem pokušao počiniti razbojništvo nad 44-godišnjom djelatnicom koja je odmah nazvala policiju, na što se počinitelj udaljio u nepoznatom smjeru, izvijestili su iz policije.
Policija intenzivno traga za razbojnikom.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Policija intenzivno traga za razbojnikom.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
