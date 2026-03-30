U sportskoj dvorani Gradski vrt u subotu je otvoreno jubilarno 15. izdanje međunarodnog plesnog natjecanja Euro Show Dance Challenge, koje je i ove godine okupilo velik broj plesača iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Riječ je o jednom od prepoznatljivijih plesnih događaja u ovom dijelu regije, a kroz godine je izrastao u važno mjesto susreta plesnih klubova i natjecatelja različitih uzrasta. Sudionici su se predstavili u više plesnih disciplina, od show dancea i suvremenog plesa do latino i standardnih plesova.

Organizator natjecanja je Plesni klub Bolero Osijek, koji već 15 godina kontinuirano razvija ovu manifestaciju, uz potporu Grada Osijeka.

Svečanom otvorenju nazočio je i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je čestitao organizatorima i istaknuo važnost ovakvih događanja za grad.

Prije svega želim čestitati organizatorima 15. Euro Show Dance Challengea u Osijeku i članovima Plesnog kluba Bolero koji su vrijedno radili svih ovih 15 godina kako bi se ova manifestacija razvijala i rasla. Ovo natjecanje okuplja velik broj sudionika u gradu Osijeku i postalo je prepoznatljivo, a posebno mi je drago vidjeti ovoliko mladih večeras u dvorani Gradski vrt. Grad Osijek ima punu podršku za ovakve projekte i siguran sam da će, nakon ovog jubilarnog 15. izdanja, i 16. Euro Show Dance Challenge biti još veći i još uspješniji“, rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Uz natjecateljski dio, program je obuhvatio i gala nastupe, a manifestacija je još jednom potvrdila značaj Osijeka na plesnoj karti regije.




Foto: Osijek.hr


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




