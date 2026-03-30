Portanova

Čuj, Srce Ti Priča!

Odbora za javno zdravstvo udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC

Svjetski dan bubrega

besplatno

kardiovaskularno zdravlje

medicinska sestra

dodatno doprinijela

prevenciji

Jerko Barbić

sporo i dugo

tihom bolešću

narušava

Čuj, Srce Ti Priča!

svake zadnje subote

25. travnja

Borke Pezo Nikolić

Šime Manole

Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Medicinski fakultet Osijek

Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

Foto: Dubravka Petrić

U trgovačkom centruu Osijeku održana je javnozdravstvena akcija projekta „“ u organizaciji. Ove subote pažnja je bila usmjerena naAkcija se održavala od 10 do 13 sati na drugom katu trgovačkog centra, a tijekom tri sata pridružili su se građani koji su imali prilikuprovjeriti svoje. U sklopu mjerenja građanima je omogućeno mjerenje krvnog tlaka, razine šećera u krvi, analiza sastava tijela pomoću metaboličke vage te snimanje jednokanalnog EKG-a uz pomoć uređaja Omron Complete, jedinstvenog uređaja na tržištu koji omogućuje istovremeno snimanje jednokanalnog EKG-a i krvnog tlaka. Pri mjerenju razine šećera u krvi sudjelovala je is klinike za pedijatriju, koja je svojim iskustvomkvaliteti i sigurnosti provedbe akcije. Projekt je usmjerenmoždanog udara te ranom otkrivanju arterijske hipertenzije i fibrilacije atrija, kao čestih, ali često neprepoznatih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti. S nama je bio i prof. dr. sc., dr. med., pročelnik Zavoda za nefrologiju kako bi upoznao javnost na važnost i prevenciju kronične bubrežne bolesti. KBB se razvijabez jasnih simptoma, zbog čega se često naziva „“. Osim što postupnofunkciju bubrega, KBB ima snažan utjecaj na cijeli organizam. Smanjena funkcija bubrega dovodi do nakupljanja štetnih tvari u krvi, poremećaja elektrolita i regulacije krvnog tlaka, čime se značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.Projekt „“ održavat će seu mjesecu, osim u srpnju, kolovozu, rujnu i prosincu, s ciljem kontinuiranog praćenja i podizanja svijesti o važnosti očuvanja zdravlja srca i krvnih žila. Sljedeće održavanje projekta planirano je zaProjekt se provodi pod mentorstvom istaknutih hrvatskih kardiologa, prim. dr. sc., dr. med., te izv. prof. prim. dr. sc., dr. med., predstojnika Klinike za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava. Pokrovitelji projekta su, a projekt je dobio i pismo potpore