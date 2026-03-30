Zdravlje na dohvat ruke: Osječani besplatno kontrolirali srce i bubrege
30.03.2026. 8:38
U trgovačkom centru Portanova u Osijeku održana je javnozdravstvena akcija projekta „Čuj, Srce Ti Priča!“ u organizaciji Odbora za javno zdravstvo udruge studenata medicine Hrvatska – CroMSIC. Ove subote pažnja je bila usmjerena na Svjetski dan bubrega.
Akcija se održavala od 10 do 13 sati na drugom katu trgovačkog centra, a tijekom tri sata pridružili su se građani koji su imali priliku besplatno provjeriti svoje kardiovaskularno zdravlje. U sklopu mjerenja građanima je omogućeno mjerenje krvnog tlaka, razine šećera u krvi, analiza sastava tijela pomoću metaboličke vage te snimanje jednokanalnog EKG-a uz pomoć uređaja Omron Complete, jedinstvenog uređaja na tržištu koji omogućuje istovremeno snimanje jednokanalnog EKG-a i krvnog tlaka. Pri mjerenju razine šećera u krvi sudjelovala je i medicinska sestra s klinike za pedijatriju, koja je svojim iskustvom dodatno doprinijela kvaliteti i sigurnosti provedbe akcije. Projekt je usmjeren prevenciji moždanog udara te ranom otkrivanju arterijske hipertenzije i fibrilacije atrija, kao čestih, ali često neprepoznatih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti. S nama je bio i prof. dr. sc. Jerko Barbić, dr. med., pročelnik Zavoda za nefrologiju kako bi upoznao javnost na važnost i prevenciju kronične bubrežne bolesti. KBB se razvija sporo i dugo bez jasnih simptoma, zbog čega se često naziva „tihom bolešću“. Osim što postupno narušava funkciju bubrega, KBB ima snažan utjecaj na cijeli organizam. Smanjena funkcija bubrega dovodi do nakupljanja štetnih tvari u krvi, poremećaja elektrolita i regulacije krvnog tlaka, čime se značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Projekt „Čuj, Srce Ti Priča!“ održavat će se svake zadnje subote u mjesecu, osim u srpnju, kolovozu, rujnu i prosincu, s ciljem kontinuiranog praćenja i podizanja svijesti o važnosti očuvanja zdravlja srca i krvnih žila. Sljedeće održavanje projekta planirano je za 25. travnja.
Projekt se provodi pod mentorstvom istaknutih hrvatskih kardiologa, prim. dr. sc. Borke Pezo Nikolić, dr. med., te izv. prof. prim. dr. sc. Šime Manole, dr. med., predstojnika Klinike za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava. Pokrovitelji projekta su Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Medicinski fakultet Osijek, a projekt je dobio i pismo potpore Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.
Foto: Dubravka Petrić
Akcija se održavala od 10 do 13 sati na drugom katu trgovačkog centra, a tijekom tri sata pridružili su se građani koji su imali priliku besplatno provjeriti svoje kardiovaskularno zdravlje. U sklopu mjerenja građanima je omogućeno mjerenje krvnog tlaka, razine šećera u krvi, analiza sastava tijela pomoću metaboličke vage te snimanje jednokanalnog EKG-a uz pomoć uređaja Omron Complete, jedinstvenog uređaja na tržištu koji omogućuje istovremeno snimanje jednokanalnog EKG-a i krvnog tlaka. Pri mjerenju razine šećera u krvi sudjelovala je i medicinska sestra s klinike za pedijatriju, koja je svojim iskustvom dodatno doprinijela kvaliteti i sigurnosti provedbe akcije. Projekt je usmjeren prevenciji moždanog udara te ranom otkrivanju arterijske hipertenzije i fibrilacije atrija, kao čestih, ali često neprepoznatih čimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti. S nama je bio i prof. dr. sc. Jerko Barbić, dr. med., pročelnik Zavoda za nefrologiju kako bi upoznao javnost na važnost i prevenciju kronične bubrežne bolesti. KBB se razvija sporo i dugo bez jasnih simptoma, zbog čega se često naziva „tihom bolešću“. Osim što postupno narušava funkciju bubrega, KBB ima snažan utjecaj na cijeli organizam. Smanjena funkcija bubrega dovodi do nakupljanja štetnih tvari u krvi, poremećaja elektrolita i regulacije krvnog tlaka, čime se značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.
Projekt „Čuj, Srce Ti Priča!“ održavat će se svake zadnje subote u mjesecu, osim u srpnju, kolovozu, rujnu i prosincu, s ciljem kontinuiranog praćenja i podizanja svijesti o važnosti očuvanja zdravlja srca i krvnih žila. Sljedeće održavanje projekta planirano je za 25. travnja.
Projekt se provodi pod mentorstvom istaknutih hrvatskih kardiologa, prim. dr. sc. Borke Pezo Nikolić, dr. med., te izv. prof. prim. dr. sc. Šime Manole, dr. med., predstojnika Klinike za bolesti srca i krvnih žila KB Dubrava. Pokrovitelji projekta su Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Medicinski fakultet Osijek, a projekt je dobio i pismo potpore Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.
Foto: Dubravka Petrić
