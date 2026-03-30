Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na istoku povremeno s kišom. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 7°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 12:00 sati - Bednjanska ulica 2-48 par, 1-39 nep, Bistrička 40-84 par, 41-107 nep, Ilovska 2-26 par, 3-19 nep, Jablanička 2-32, 1-25, Karašička 2-16 par, 1, 1/a, 3, 7-9 nep, 9/a, 11-19 nep, Lonjska 2-30 par, 1/a-21 nep, Ulica svetog Marka 2-6 par, 12, 1-11
od 8:30 do 10:30 sati - Josipa Jurja Strossmayera 339-345, Kapelska ulica 110, 81-83 nep
od 8:30 do 14:00 sati - Krstova ulica 1-5/a, Park kraljice Katarine Kosača 2-6 par, 3-7 nep, Trg bana Josipa Jelačića 1, Ulica Josipa Huttlera 9-25/a
od 10:30 do 12:00 sati - Eugena Kumičića 2-10 par, 1-9 nep, Krstova ulica 120-152 par, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1-5, Vjenceslava Novaka 2-10 par, 1-9 nep, Zeleno polje 39/a, 39/b, 39/c, 39/d, 39/e
od 11:00 do 13:00 sati - Vijenac Ivana Meštrovića 20-22 par, 1-7/a
od 13:00 do 14:30 sati - Mrežnička 2-44 par, 1-33 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [26.03.-01.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [26.03.-01.04.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- FFOS: Prevoditeljsko-lektorski razgovor "Prevođenje i lektorsko prigovaranje"
- 11. Proljeće u Domu tehnike
- Besplatne STEAM radionice za učenike od 4. do 8. razreda



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:162

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa