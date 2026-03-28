Osijek u središtu velikih ulaganja: državni vrh podržao ključne projekte županije
28.03.2026. 14:48
Osječko-baranjsku županiju posjetili su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Tomislav Ćorić te potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Tom prigodom, u sjedištu Osječko-baranjske županije održan je radni sastanak sa županicom Natašom Tramišak, njezinim zamjenicima i suradnicima, na kojem su razgovarali o aktualnim i planiranim projektima na području županije, s posebnim naglaskom na ulaganja u obrazovanje, gospodarstvo i infrastrukturu.
“Ono što su najvažnije teme sastanka, na prvom mjestu, naravno, ističemo naš najveći i najvažniji strateški projekt, strateški projekt Vlade Republike Hrvatske. Radi se o velikom ulaganju u zdravstvo, radi se o ulaganju u izgradnju novog KBC-a u Osijeku. Već puno vremena smo proveli govoreći o ovom velikom strateškom projektu, projektu koji je spreman za realizaciju i u ovom trenutku finaliziraju se razgovori oko modela, izvora i načina financiranja izgradnje Kliničko-bolničkog centra u Osijeku. Dodatno, Osječko-baranjska županija je u velikom investicijskom ciklusu, od izgradnje naših osnovnih škola do gradnje, uvođenja jednosmjerne nastave u naše škole, do ulaganja u poljoprivredu, gospodarstvo, socijalnu skrb, obrazovanje, sve ono što je važno za podizanje kvalitete života i ravnomjeran razvoj cijele naše županije. Velike i brojne investicije, koje redovito obilazimo, već su i pokrenute, u planu i u najavi su nam neke i nove i ovo je upravo bio trenutak kako bi dalje razgovarali o svim mogućim modelima i izvorima financiranja naših projekata.” - istaknula je županica Tramišak.
Nakon radnog sastanka, zajedno su obišli novu zgradu I. gimnazije Osijek, jedan od najznačajnijih projekata u području srednjoškolskog obrazovanja na području Osječko-baranjske županije. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 16 milijuna eura, od čega sredstva županije iznose 11 milijuna eura, a kojom su osigurani suvremeni uvjeti za rad i učenje gotovo 600 učenika ove škole.
Nova zgrada I. gimnazije Osijek opremljena je suvremenim učionicama, specijaliziranim kabinetima i laboratorijima, knjižnicom s čitaonicom te modernom sportskom dvoranom i vanjskim sportskim terenima, čime ova škola postaje primjer obrazovne infrastrukture 21. stoljeća. Posebno se ističe i njezin status Centra izvrsnosti, kao i kontinuirano postizanje vrhunskih rezultata učenika u različitim područjima.
Radni sastanak i obilazak projekata potvrđuju nastavak kvalitetne suradnje Osječko-baranjske županije s Vladom Republike Hrvatske, s ciljem realizacije razvojnih projekata koji doprinose jačanju gospodarstva, unapređenju obrazovanja i podizanju kvalitete života svih građana.
“Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo financija, naravno, uvijek će stajati iza dobrih projekata i iza investicijskog ciklusa koji je u Osječko-baranjskoj županiji u punom zamahu. Doista je jako ugodno sudjelovati na sastancima u jako dobro posloženom ambijentu. A Osječko-baranjska županija i grad Osijek su već godinama upravo jedan sjajan primjer jako dobre suradnje gradske i županijske vlasti, a onda vlasti sa Vladom Republike Hrvatske. I to se i danas potvrdilo tako” - kazao je potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Tomislav Ćorić.
Foto: OBŽ
“Ono što su najvažnije teme sastanka, na prvom mjestu, naravno, ističemo naš najveći i najvažniji strateški projekt, strateški projekt Vlade Republike Hrvatske. Radi se o velikom ulaganju u zdravstvo, radi se o ulaganju u izgradnju novog KBC-a u Osijeku. Već puno vremena smo proveli govoreći o ovom velikom strateškom projektu, projektu koji je spreman za realizaciju i u ovom trenutku finaliziraju se razgovori oko modela, izvora i načina financiranja izgradnje Kliničko-bolničkog centra u Osijeku. Dodatno, Osječko-baranjska županija je u velikom investicijskom ciklusu, od izgradnje naših osnovnih škola do gradnje, uvođenja jednosmjerne nastave u naše škole, do ulaganja u poljoprivredu, gospodarstvo, socijalnu skrb, obrazovanje, sve ono što je važno za podizanje kvalitete života i ravnomjeran razvoj cijele naše županije. Velike i brojne investicije, koje redovito obilazimo, već su i pokrenute, u planu i u najavi su nam neke i nove i ovo je upravo bio trenutak kako bi dalje razgovarali o svim mogućim modelima i izvorima financiranja naših projekata.” - istaknula je županica Tramišak.
Nakon radnog sastanka, zajedno su obišli novu zgradu I. gimnazije Osijek, jedan od najznačajnijih projekata u području srednjoškolskog obrazovanja na području Osječko-baranjske županije. Riječ je o investiciji vrijednoj više od 16 milijuna eura, od čega sredstva županije iznose 11 milijuna eura, a kojom su osigurani suvremeni uvjeti za rad i učenje gotovo 600 učenika ove škole.
Nova zgrada I. gimnazije Osijek opremljena je suvremenim učionicama, specijaliziranim kabinetima i laboratorijima, knjižnicom s čitaonicom te modernom sportskom dvoranom i vanjskim sportskim terenima, čime ova škola postaje primjer obrazovne infrastrukture 21. stoljeća. Posebno se ističe i njezin status Centra izvrsnosti, kao i kontinuirano postizanje vrhunskih rezultata učenika u različitim područjima.
Radni sastanak i obilazak projekata potvrđuju nastavak kvalitetne suradnje Osječko-baranjske županije s Vladom Republike Hrvatske, s ciljem realizacije razvojnih projekata koji doprinose jačanju gospodarstva, unapređenju obrazovanja i podizanju kvalitete života svih građana.
“Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo financija, naravno, uvijek će stajati iza dobrih projekata i iza investicijskog ciklusa koji je u Osječko-baranjskoj županiji u punom zamahu. Doista je jako ugodno sudjelovati na sastancima u jako dobro posloženom ambijentu. A Osječko-baranjska županija i grad Osijek su već godinama upravo jedan sjajan primjer jako dobre suradnje gradske i županijske vlasti, a onda vlasti sa Vladom Republike Hrvatske. I to se i danas potvrdilo tako” - kazao je potpredsjednik Vlade RH i ministar financija Tomislav Ćorić.
Foto: OBŽ
