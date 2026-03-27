Moto zeke stižu i ove godine stižu u grad
27.03.2026. 13:59
Moto klub Osijek organizira akciju darivanja djece pod imenom “Moto zeke 2026.”. Pri tome će se na motociklima napraviti defile po ulicama Osijeka u pratnji policije.
31. ožujka Moto zeke stižu u dječji vrtić Radost u Dardi, a u četvrtak, 2. travnja u dječji vrtić Grlica u Bilju.
Prije polaska na Trg Ante Starčevića, u subotu, 4. travnja, Moto zeke darivat će djecu u Udruzi Dar.
U subotu, 4. travnja 2026. Moto zeke će oko podnevna doći na Trg Ante Starčevića gdje će darivati i uveseljavati djecu do 13:00 sati.
Nakon toga planira se polazak prema Sarvašu gdje će na igralištu darivati i uveseljavati djeca MO Sarvaš.
Foto: Inja Pavlić/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)