Vijesti::Communis
Moto klub Osijek organizira akciju darivanja djece pod imenom “Moto zeke 2026.”. Pri tome će se na motociklima napraviti defile po ulicama Osijeka u pratnji policije.

31. ožujka Moto zeke stižu u dječji vrtić Radost u Dardi, a u četvrtak, 2. travnja u dječji vrtić Grlica u Bilju.

Prije polaska na Trg Ante Starčevića, u subotu, 4. travnja, Moto zeke darivat će djecu u Udruzi Dar.

subotu, 4. travnja 2026. Moto zeke će oko podnevna doći na Trg Ante Starčevića gdje će darivati i uveseljavati djecu do 13:00 sati.

Nakon toga planira se polazak prema Sarvašu gdje će na igralištu darivati i uveseljavati djeca MO Sarvaš.


Foto: Inja Pavlić/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




Objektiv031

Snježna Tvrđa