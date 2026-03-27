Za vikend hladno, oblačno i vjetrovito
27.03.2026. 13:55
Hladno i kišovito vrijeme nastavit će se i u danima vikenda.
Danas će biti pretežno oblačno i vrlo vjetrovito. Mjestimice kiša, lokalno i obilna, u unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač. Dnevna temperatura do 9°C.
U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno, oborine u prvom dijelu dana. Uz slab do umjeren sjeverni vjetar jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 10°C.
Za našu regiju za petak i subotu je upaljen žuti meteoalarm koji se odnosi na jak vjetar.
Kiša je moguća još tijekom jutra u nedjelju, a onda slijedi razvedravanje. Puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 12°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031