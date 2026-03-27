Čuvanje istine o Domovinskom ratu: predstavljene monografije o "Sokolovima" i 106. brigadi
27.03.2026. 12:47
U Đakovu i Osijeku održana su predstavljanja monografija posvećenih postrojbama Hrvatske vojske koje su imale ključnu ulogu u obrani istočne Hrvatske tijekom Domovinskog rata - 5. gardijskoj brigadi „Sokolovi“ i 106. brigadi Hrvatske vojske.
U Đakovu je predstavljena monografija o 5. gardijskoj brigadi „Sokolovi“, jednoj od najznačajnijih profesionalnih postrojbi Hrvatske vojske, koja je sudjelovala u najvažnijim operacijama Domovinskog rata i ostavila snažan trag u obrani Republike Hrvatske. Predstavljanju je nazočio i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić.
U Osijeku je predstavljena monografija „Ustroj i djelovanje 106. brigade HV“, koja donosi cjelovit pregled nastanka, organizacije i djelovanja brigade u obrani Osijeka i istočne Hrvatske. Uz županicu Osječko-baranjske županije Natašu Tramišak, predstavljanju su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Monografije predstavljaju vrijedan doprinos očuvanju povijesne istine o Domovinskom ratu te trajni zapis o hrabrosti, žrtvi i zajedništvu hrvatskih branitelja.
Kroz ovakva izdanja čuvamo uspomenu na ključne trenutke stvaranja hrvatske države, ali i prenosimo vrijednosti Domovinskog rata novim generacijama.
Osječko-baranjska županija kontinuirano podupire projekte koji njeguju kulturu sjećanja i promiču istinu o Domovinskom ratu, s ciljem očuvanja dostojanstva hrvatskih branitelja i vrijednosti na kojima je izgrađena moderna i suverena hrvatska država.
Foto: OBŽ
U Đakovu je predstavljena monografija o 5. gardijskoj brigadi „Sokolovi“, jednoj od najznačajnijih profesionalnih postrojbi Hrvatske vojske, koja je sudjelovala u najvažnijim operacijama Domovinskog rata i ostavila snažan trag u obrani Republike Hrvatske. Predstavljanju je nazočio i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić.
U Osijeku je predstavljena monografija „Ustroj i djelovanje 106. brigade HV“, koja donosi cjelovit pregled nastanka, organizacije i djelovanja brigade u obrani Osijeka i istočne Hrvatske. Uz županicu Osječko-baranjske županije Natašu Tramišak, predstavljanju su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Monografije predstavljaju vrijedan doprinos očuvanju povijesne istine o Domovinskom ratu te trajni zapis o hrabrosti, žrtvi i zajedništvu hrvatskih branitelja.
Kroz ovakva izdanja čuvamo uspomenu na ključne trenutke stvaranja hrvatske države, ali i prenosimo vrijednosti Domovinskog rata novim generacijama.
Osječko-baranjska županija kontinuirano podupire projekte koji njeguju kulturu sjećanja i promiču istinu o Domovinskom ratu, s ciljem očuvanja dostojanstva hrvatskih branitelja i vrijednosti na kojima je izgrađena moderna i suverena hrvatska država.
Foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)