U Đakovu i Osijeku održana su predstavljanja monografija posvećenih postrojbama Hrvatske vojske koje su imale ključnu ulogu u obrani istočne Hrvatske tijekom Domovinskog rata - 5. gardijskoj brigadi „Sokolovi“ i 106. brigadi Hrvatske vojske.

U Đakovu je predstavljena monografija o 5. gardijskoj brigadi „Sokolovi“, jednoj od najznačajnijih profesionalnih postrojbi Hrvatske vojske, koja je sudjelovala u najvažnijim operacijama Domovinskog rata i ostavila snažan trag u obrani Republike Hrvatske. Predstavljanju je nazočio i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić.

U Osijeku je predstavljena monografija „Ustroj i djelovanje 106. brigade HV“, koja donosi cjelovit pregled nastanka, organizacije i djelovanja brigade u obrani Osijeka i istočne Hrvatske. Uz županicu Osječko-baranjske županije Natašu Tramišak, predstavljanju su nazočili i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Monografije predstavljaju vrijedan doprinos očuvanju povijesne istine o Domovinskom ratu te trajni zapis o hrabrosti, žrtvi i zajedništvu hrvatskih branitelja.

Kroz ovakva izdanja čuvamo uspomenu na ključne trenutke stvaranja hrvatske države, ali i prenosimo vrijednosti Domovinskog rata novim generacijama.

Osječko-baranjska županija kontinuirano podupire projekte koji njeguju kulturu sjećanja i promiču istinu o Domovinskom ratu, s ciljem očuvanja dostojanstva hrvatskih branitelja i vrijednosti na kojima je izgrađena moderna i suverena hrvatska država.






Foto: OBŽ


Advertisement


Belgijski Ovčar Ma...
Prodajem dve ženke Bel...
Plavi i merle egzo...
– Na prodaju plavi i m...
Pomeranac stenci ...
Pomeranac stenci Pome...
Francuski Buldog. ...
Štenci francuskog buld...

