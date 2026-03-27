Nova energija za baštinu: Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku u modernom ruhu
27.03.2026. 10:51
Završetkom projekta energetske obnove zgrade Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, Osječko-baranjska županija napravila je važan iskorak u modernizaciji kulturne infrastrukture te podizanju standarda za čuvanje i prezentaciju umjetničke baštine.
Projekt ukupne vrijednosti 1,35 milijuna eura obuhvatio je niz mjera energetske učinkovitosti, uključujući toplinsku izolaciju zgrade, restauraciju vanjske stolarije, ugradnju sustava grijanja i hlađenja dizalicom topline te postavljanje fotonaponske elektrane. Uz to, osigurani su i bolji uvjeti pristupačnosti kroz ugradnju dizala i platforme za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Provedbom projekta ostvarene su značajne uštede energije, smanjena emisija CO₂ te su stvoreni kvalitetniji mikroklimatski uvjeti nužni za očuvanje vrijedne muzejske građe, ali i za boravak posjetitelja i djelatnika.
Muzej likovnih umjetnosti, kao jedna od ključnih kulturnih institucija istočne Hrvatske, čuva bogatu umjetničku baštinu od baroka do suvremene umjetnosti te predstavlja važan dio identiteta Slavonije i nacionalne kulturne infrastrukture.
Energetska obnova Muzeja likovnih umjetnosti dio je šireg pristupa Osječko-baranjske županije koji podrazumijeva ulaganja u sve segmente društva – od gospodarstva i obrazovanja do zdravstva i kulture. Ovakvi projekti doprinose održivom razvoju, odgovornom upravljanju resursima te podizanju kvalitete života svih građana.
Nastavkom ulaganja u javnu infrastrukturu, Osječko-baranjska županija potvrđuje svoju usmjerenost na stvaranje moderne, održive i razvojno usmjerene zajednice koja njeguje svoju baštinu i gradi kvalitetnu budućnost.
Foto: OBŽ
