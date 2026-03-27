Završetkom projektazgradeu Osijeku,napravila jeu modernizacijite podizanju standarda za čuvanje i prezentaciju umjetničke baštine.Projekt ukupne vrijednostiobuhvatio je niz mjera energetske učinkovitosti, uključujući toplinsku izolaciju zgrade, restauraciju vanjske stolarije, ugradnju sustava grijanja i hlađenja dizalicom topline te postavljanje fotonaponske elektrane. Uz to, osigurani su i bolji uvjeti pristupačnosti kroz ugradnju dizala i platforme za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.Provedbom projekta ostvarene suuštede energije,emisija CO₂ te su stvorenimikroklimatski uvjeti nužni za očuvanje vrijedne muzejske građe, ali i za boravak posjetitelja i djelatnika., kao jedna od ključnih kulturnih institucija istočne Hrvatske, čuvaod baroka do suvremene umjetnosti te predstavlja važan dio identiteta Slavonije i nacionalne kulturne infrastrukture.Energetska obnova Muzeja likovnih umjetnosti dio je šireg pristupa Osječko-baranjske županije koji podrazumijevau sve segmente društva – od gospodarstva i obrazovanja do zdravstva i kulture. Ovakvi projekti doprinose održivom razvoju, odgovornom upravljanju resursima teživota svih građana.Nastavkom ulaganja u javnu infrastrukturu, Osječko-baranjska županija potvrđuje svojuna stvaranje moderne, održive i razvojno usmjerene zajednice koja njeguje svoju baštinu i gradi kvalitetnu budućnost.