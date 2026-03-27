Tatjana Katkić Stanić

Tomislav Ramljak

Sporazum o suradnji

jačanja zaštite prava i dobrobiti djece

međusobnu suradnju

promicati dječja prava

pozitivne promjene

Vrlo često slušamo kako su djeca naša najveća vrijednost i budućnost u koju, nažalost, ne ulažemo dovoljno. Poteškoće i izazovi s kojima se djeca suočavaju i okolnosti u kojima žive sve su kompleksniji i traže od nas drugačije i nove odgovore i pristupe. Roditelji djecu ponekad previše štite, a istovremeno iz izlažu svijetu algoritama bez pripreme i dovoljne zaštite. Ovaj sporazum nije samo formalni čin uspostave naše suradnje već obveza i zadaća da u zaštiti djece budemo još aktivniji i glasniji

važnom iskoraku

Tomislav Ramljak

novi korak

Ovaj sporazum za nas nije administrativni dokument, nego alat za konkretne promjene. Kroz više od 20 godina rada svakodnevno vidimo koliko su izazovi s kojima se djeca suočavaju složeni, od nasilja u obitelji do sve izraženijih rizika u digitalnom okruženju. Upravo zato partnerstvo s pravobraniteljicom smatramo ključnim. Povezivanjem iskustva, znanja i institucionalne snage možemo djelovati brže, snažnije i učinkovitije

važnost međusektorske suradnje

Foto: Ured pravobranitelja za djecu

Pravobraniteljica za djecui predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecupotpisali sus ciljemSporazum predviđana razvoju preventivnih, savjetodavnih i edukacijskih aktivnosti, na programima i projektima kojima je cilj jačati sustav zaštita prava, interesa i sigurnosti djece i unaprjeđenja kapaciteta dionika koji djeluju u području zaštite djece.Cilj ovog Sporazuma je zajedničkom suradnjom i inicijativamai poticatiu različitim sustavima.“, poručila je pravobraniteljica.Riječ je ou dodatnom povezivanju institucija i organizacija koje se svakodnevno susreću s izazovima zaštite djece, osobito u kontekstu sve složenijih društvenih i digitalnih okruženja. Suradnja će omogućiti snažniji preventivni pristup, bržu razmjenu informacija te učinkovitije odgovore na rizike kojima su djeca izložena, od zanemarivanja i nasilja do izazova u online prostoru.Predsjednik Centraistaknuo je kako ovaj sporazum predstavljaprema još boljoj i koordiniranijoj zaštiti djece na nacionalnoj razini.“ – zaključio je Ramljak.Sporazum dodatno potvrđujeu zaštiti djece te naglašava potrebu za kontinuiranim ulaganjima u prevenciju, edukaciju i jačanje sustava podrške djeci i obiteljima.