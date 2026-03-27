Osječko ZOO vrt poziva djecu na edukativni program Proljetne škole u ZOO vrtu Osijek. Kroz igru, radionice i izravan kontakt sa životinjama, polaznici će upoznati prirodu, životinjski svijet te važnost očuvanja okoliša.

Sav potreban materijal i pribor osigurani su od strane organizatora.

Proljetna škola u ZOO vrtu Osijek održat će se od 30. ožujka do 3. travnja 2026. od 9:00 do 12:00 sati.

Namijenjeno za:
Učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole

Cijena sudjelovanje:
- Tjedni program: 50 € po djetetu
- Obiteljski popust: drugo i svako sljedeće dijete – 20 €
- Dolazak po danu: 10 €

Načini plaćanja:
- Na blagajni (gotovina)
- Putem web stranice Zoo vrta Osijek

Prijave:
Rezervacija mjesta moguća je putem telefona 031/285-234 ili ispunjavanjem online obrasca.

Pridružite im se i provedite proljetne praznike u prirodi!


Advertisement


Zlatni retriver st...
Na prodaju stenci Zlat...
Srednjeazijski ovč...
Registrovana odgajivač...
Novi posao
POSAO NA INTERNETU 100...
Labrador retriver ...
„Stars of Kunda“ ima u...

