Servisne informacije [27. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
27.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo, često i pretežno oblačno te i dalje vjetrovito. Mjestimice kiša, lokalno i obilnija, u unutrašnjosti i snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj uz novi deblji snježni pokrivač. Jutarnja temperatura 3°C, a dnevna do 7°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Otokara Keršovanija 16-28 par, 25-35 nep, Reisnerova ulica 2-22 par, 1-15 nep, Ulica Bartula Kašića 20-48 par, Ulica Dobriše Cesarića 30-44 par, 13/a-31, Vukovarska cesta 44-48 par, 27/d-29/b
od 8:00 do 12:00 sati - Reisnerova ulica 65, Trg Lavoslava Ružičke 2/c, 1-3 nep, 3/a, Ulica Bartula Kašića 60/a, 1, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 58/a, Ulica Stjepana Radića 50, 54-58 par, 58/a, 27-35 nep
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 202-234
od 11:00 do 13:00 sati - Bračka 56-98 par, 105-143 nep, Creska 4-34 par, 5-33 nep, Lastovska 2-64 par, 1-55 nep, Martina Divalta 170/f-194/b, 141
od 22:00 do 23:59 sati - Kapucinska ulica 26-44 par, 31-41 nep, Prolaz Julija Benešića 2, 1, Prolaz Vanje Radauša, Trg Ante Starčevića 10-12 par, 12/a, Šamačka 12, 7-13 nep, Županijska ulica 1-5 nep
Dalj, Erdut
od 8:00 do 12:00 sati - Dalj: Boška Paradžika, Grabovac 8-10 par, 18-20 par, 20/a, 22, 26, 32-36 par, 42-56 par, 62-64 par, 78, 86-88 par, 96-98 par, 102-106 par, 1, 11, 15-17 nep, 21, 27-29 nep, 33, 41, 47-49 nep, 57, 63, 67, 77-79 nep, 101,
Erdut: Hrvatskih branitelja 9
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [24.-28.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [26.03.-01.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [26.03.-01.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- Klavirski recital Mije Pečnik i pričaonica za djecu u Kulturnom centru Osijek
- Zaklada Slagalica: Program za one koji pokreću svoje zajednice "Aktivni u zajednici"
- Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek: Promocija knjige "Održiva prehrana za svaki dan"
- OSCON 2026.: "Skrojeno po mjeri: od uvida u genom do inteligentne imunološke skrbi"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)