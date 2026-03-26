u svijetu, iz godine u godinu potvrđuje svoj statusplesne industrije.Seniorkeiz Osijeka i ove su godine sudjelovale na festivalu, potvrđujući. U plesu, kao i u svakoj umjetnosti,učenju – uvijek postoji prostor za rast, nova znanja i još bolju izvedbu.Tijekom tri dana trajanja, događaj okuplja više od– od mladih plesača i profesionalaca do pedagoga, koreografa i predstavnika industrije. Program uključuje preko 250 plesnih radionica, koje vode stotinu renomiranih koreografa i učitelja izpa čak i, poputi mnogih drugih.Radionice se odvijaju paralelno u, a pojedini classovi okupljaju između, ovisno o popularnosti predavača. Zastupljeni su svi ključni plesni stilovi – od commerciala, hip hopa i jazza do contemporaryja i musical theatrea.Osim edukativnog dijela, MOVE IT nudi is više pozornica, audicijama za međunarodne produkcije te velikim izložbenim prostorom s više od 140 brendova iz plesne industrije.Iako je event iznimno vrijedan zau aktualne trendove, njegov festivalski karakter znači da naglasak nije na individualnom radu, već na energiji, razmjeni iskustava i povezivanju unutar globalne plesne zajednice.MOVE IT tako ostaje nezaobilazna stanica za sve koji žele biti u doticaju s vrhom suvremene plesne scene.