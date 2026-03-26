Seniorke Wingsa iz Osijeka na najvećem plesnom eventu svijeta – MOVE IT London
26.03.2026. 14:45
MOVE IT London, najveći plesni event u svijetu, iz godine u godinu potvrđuje svoj status globalnog središta plesne industrije.
Seniorke plesnog studija Wings iz Osijeka i ove su godine sudjelovale na festivalu, potvrđujući važnost kontinuiranog usavršavanja. U plesu, kao i u svakoj umjetnosti, nikada nema kraja učenju – uvijek postoji prostor za rast, nova znanja i još bolju izvedbu.
Tijekom tri dana trajanja, događaj okuplja više od 33.000 posjetitelja – od mladih plesača i profesionalaca do pedagoga, koreografa i predstavnika industrije. Program uključuje preko 250 plesnih radionica, koje vode stotinu renomiranih koreografa i učitelja iz Velike Britanije, New Yorka, Los Angelesa pa čak i Australije, poput Dynamite Studios, Brian Friedman, Abby Lee Miller, Gianna Martello, Jennifer Ellison i mnogih drugih.
Radionice se odvijaju paralelno u 20ak studija, a pojedini classovi okupljaju između 50 i više od 200 sudionika, ovisno o popularnosti predavača. Zastupljeni su svi ključni plesni stilovi – od commerciala, hip hopa i jazza do contemporaryja i musical theatrea.
Osim edukativnog dijela, MOVE IT nudi i bogat scenski program s više pozornica, audicijama za međunarodne produkcije te velikim izložbenim prostorom s više od 140 brendova iz plesne industrije.
Iako je event iznimno vrijedan za umrežavanje, inspiraciju i uvid u aktualne trendove, njegov festivalski karakter znači da naglasak nije na individualnom radu, već na energiji, razmjeni iskustava i povezivanju unutar globalne plesne zajednice.
MOVE IT tako ostaje nezaobilazna stanica za sve koji žele biti u doticaju s vrhom suvremene plesne scene.
Foto: PS Wings
Seniorke plesnog studija Wings iz Osijeka i ove su godine sudjelovale na festivalu, potvrđujući važnost kontinuiranog usavršavanja. U plesu, kao i u svakoj umjetnosti, nikada nema kraja učenju – uvijek postoji prostor za rast, nova znanja i još bolju izvedbu.
Tijekom tri dana trajanja, događaj okuplja više od 33.000 posjetitelja – od mladih plesača i profesionalaca do pedagoga, koreografa i predstavnika industrije. Program uključuje preko 250 plesnih radionica, koje vode stotinu renomiranih koreografa i učitelja iz Velike Britanije, New Yorka, Los Angelesa pa čak i Australije, poput Dynamite Studios, Brian Friedman, Abby Lee Miller, Gianna Martello, Jennifer Ellison i mnogih drugih.
Radionice se odvijaju paralelno u 20ak studija, a pojedini classovi okupljaju između 50 i više od 200 sudionika, ovisno o popularnosti predavača. Zastupljeni su svi ključni plesni stilovi – od commerciala, hip hopa i jazza do contemporaryja i musical theatrea.
Osim edukativnog dijela, MOVE IT nudi i bogat scenski program s više pozornica, audicijama za međunarodne produkcije te velikim izložbenim prostorom s više od 140 brendova iz plesne industrije.
Iako je event iznimno vrijedan za umrežavanje, inspiraciju i uvid u aktualne trendove, njegov festivalski karakter znači da naglasak nije na individualnom radu, već na energiji, razmjeni iskustava i povezivanju unutar globalne plesne zajednice.
MOVE IT tako ostaje nezaobilazna stanica za sve koji žele biti u doticaju s vrhom suvremene plesne scene.
Foto: PS Wings
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)