Vlada RH uvodi dodatni popust na ogrjevno drvo do 2027. godine
26.03.2026. 13:39
Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena je mjera koja građanima olakšava nabavu ogrjevnog drva.
Zbog rasta cijena energenata, uključujući drvo za ogrjev, sve više kućanstava osjeća pritisak na kućni budžet. Kako bi se ublažili socijalni učinci energetske krize, osigurat će se dovoljne količine drva po značajno nižoj cijeni.
Ranije je kućanstvima odobren popust od 5 % prema Cjeniku Hrvatskih šuma d.o.o., a sada će se uvesti dodatni popust od 15 %, čime ukupni popust iznosi 20 %. Popust će biti na snazi do 1. travnja 2027. godine.
Mjerom je obuhvaćeno ukupno 450.000 kubičnih metara ogrjevnog drva, što će koristiti oko 60.000 kućanstava. Procijenjena vrijednost potpore iznosi približno 5 milijuna eura.
Na sjednici je ovu mjeru predstavio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Tugomir Majdak.
