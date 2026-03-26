Na današnjoj sjednicidonesena je mjera koja građanimanabavu ogrjevnog drva.Zbogenergenata, uključujući, sve više kućanstava osjeća. Kako bi sesocijalni učinci energetske krize, osigurat će se dovoljne količine drva po značajnoRanije je kućanstvima odobren popust odprema Cjeniku, a sada će se uvesti dodatni popust odčime ukupni popust iznosi. Popust će biti na snazi do 1. travnja 2027. godine.Mjerom je obuhvaćeno ukupnoogrjevnog drva, što će koristiti oko. Procijenjena vrijednost potpore iznosi približnoNa sjednici je ovu mjeru predstavio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva,