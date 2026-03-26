policijskih službenikautvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jepočinio kazneno djelo pdok jepočinila kazneno djelonakon počinjenja kaznenog djela, izvijestili su iz policije.Naime, 24. ožujka u Belišću prilikom nadzora prometaje 47-godišnjak, koji je upravljao automobilom osječkih registracija u kojem se nalaziloza kojepotrebnu dokumentaciju niti lovačku iskaznicu i oružani list za oružje.Prilikom osiguranja mjesta događaja u Belišću, 42-godišnjakinja je pokušalaobiteljske kuće 47-godišnjaka u namjerikoji potječu iz kaznenog djela, zbog čega je odmah i uhićena.Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljena je pretraga domova i drugih prostora koje koristi 47-godišnjak i tijekom koje je pronađeno i uz potvrdu: lovačka puška, ručno rađena puška, ručno izrađeni prigušivač s nastavcima, dvije maskirne torbe s mesom divljači težine gotovo 45 kilograma, nož, satara i 63,76 kilograma smrznutog mesa srne i divlje svinje kao i 0,5 grama marihuane.Protiv osumnjičenih slijedi kaznena prijava nadležnomdok protiv 47-godišnjaka zbog počinjenih prekršaja slijedi i optužni prijedlog nadležnom sudu.