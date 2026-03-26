Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 47-godišnjak počinio kazneno djelo protuzakoniti lov i ribolov, nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te prekršaje iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana dok je 42-godišnjakinja počinila kazneno djelo pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela, izvijestili su iz policije.

Naime, 24. ožujka u Belišću prilikom nadzora prometa zaustavljen je 47-godišnjak, koji je upravljao automobilom osječkih registracija u kojem se nalazilo meso divljači za koje nije posjedovao potrebnu dokumentaciju niti lovačku iskaznicu i oružani list za oružje.

Prilikom osiguranja mjesta događaja u Belišću, 42-godišnjakinja je pokušala provaliti prozor obiteljske kuće 47-godišnjaka u namjeri prikrivanja predmeta koji potječu iz kaznenog djela, zbog čega je odmah i uhićena.

Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavljena je pretraga domova i drugih prostora koje koristi 47-godišnjak i tijekom koje je pronađeno i uz potvrdu oduzeto sljedeće: lovačka puška, ručno rađena puška, ručno izrađeni prigušivač s nastavcima, dvije maskirne torbe s mesom divljači težine gotovo 45 kilograma, nož, satara i 63,76 kilograma smrznutog mesa srne i divlje svinje kao i 0,5 grama marihuane.

Protiv osumnjičenih slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu dok protiv 47-godišnjaka zbog počinjenih prekršaja slijedi i optužni prijedlog nadležnom sudu.


