Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 31-godišnji državljanin Poljske počinio kazneno djelo prijevare na štetu 75-godišnje Đakovčanke.

Naime, on se u travnju prošle godine putem SMS poruke predstavio 75-godišnjakinji kao njezin sin te joj je rekao da je promijenio broj mobitela, a kada je od nje zatražio 2.750 eura, koje mu je uplatila, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenog policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.


