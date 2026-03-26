Sin joj se ‘javio’ s novog broja… istina ju je skupo koštala!
26.03.2026. 12:07
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 31-godišnji državljanin Poljske počinio kazneno djelo prijevare na štetu 75-godišnje Đakovčanke.
Naime, on se u travnju prošle godine putem SMS poruke predstavio 75-godišnjakinji kao njezin sin te joj je rekao da je promijenio broj mobitela, a kada je od nje zatražio 2.750 eura, koje mu je uplatila, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com
Naime, on se u travnju prošle godine putem SMS poruke predstavio 75-godišnjakinji kao njezin sin te joj je rekao da je promijenio broj mobitela, a kada je od nje zatražio 2.750 eura, koje mu je uplatila, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Foto: Osijek031.com
