Prijavio roštilje i aute, ali carinici su otkrili nešto potpuno drugo!
26.03.2026. 9:14
Carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar tijekom pojačanih mjera nadzora zaustavili su teretno vozilo srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Srbije.
Vozač je uredno prijavio provoz rabljenih automobila i etno-roštilja iz Srbije prema Sjedinjenim Američkim Državama. No, detaljnim pregledom teretnog prostora carinici su otkrili nešto što nije bilo navedeno u dokumentaciji – čak 160 litara domaće rakije.
Zbog neprijavljene robe vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je određena novčana kazna od 9.900 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka.
Vozač je odmah platio 6.600 eura, odnosno dvije trećine kazne, čime se ona smatra u potpunosti podmirenom, te je podmirio i trošak postupka. Neprijavljena rakija je oduzeta.
Foto: Carinska uprava
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)