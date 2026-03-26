Osigurana sredstva za prijevoz onkoloških bolesnika u 2026. godini
26.03.2026. 8:21
U sjedištu Osječko-baranjskoj županiji održana je još jedna koordinacija načelnika i gradonačelnika s područja županije, na kojoj su predstavljeni ključni projekti i programi usmjereni na daljnji razvoj lokalnih zajednica te unapređenje kvalitete života svih stanovnika našeg područja.
Središnja tema bila je provedba programa „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, za koji je donesena Odluka o odabiru jedinica lokalne samouprave za izgradnju obiteljskih kuća i višestambenih zgrada namijenjenih mladim obiteljima. U prvoj fazi provedbe obuhvaćeno je 19 jedinica lokalne samouprave, 20 naselja i 46 lokacija, na kojima će se graditi 43 obiteljske kuće i tri višestambene zgrade s ukupno 52 stambene jedinice.
“Već sada se pripremamo i za drugu fazu, zahvaljujući velikom odazivu jedinica lokalne samouprave. U drugoj fazi ostat će sve one lokacije koje su nam ponuđene, a za koje još treba riješiti određena pitanja. Ili riješiti do kraja imovinsko-pravne odnose, riješiti pitanje komunalne lokalne infrastrukture ili odraditi neke druge aktivnosti u prostoru kako bi i te lokacije mogle biti pogodne za izgradnju. Ubrzali smo cijeli tijek aktivnosti s ciljem da što prije krenemo i u projektiranje, a onda i izgradnju obiteljskih kuća te da u sljedeće dvije godine zaista imamo prve kuće završene i uselimo prve mlade obitelji.” - dodala je županica Tramišak.
Na koordinaciji je predstavljen i javni poziv za sufinanciranje izgradnje pješačkih semafora na županijskim i lokalnim cestama ispred osnovnih škola, za što je u proračunu osigurano 200.000 eura, s ciljem povećanja sigurnosti djece i svih sudionika u prometu.
U području gospodarstva i poljoprivrede predstavljen je javni poziv za dodjelu potpore za preradbene kapacitete u mlinskoj industriji, kojim se želi povećati domaća prerada žitarica i smanjiti ovisnost o uvozu finalnih proizvoda. Za ovu namjenu u proračunu za 2026. godinu osigurano je milijun eura, a potpore po projektu mogu iznositi do 500.000 eura.
Sudionicima je predstavljen i projekt AGROMOD, koji donosi znanstveno utemeljena rješenja za prilagodbu poljoprivrede klimatskim promjenama te doprinosi otpornosti poljoprivrednog sektora na sve izraženije klimatske izazove.
U sklopu koordinacije uručeni su i ugovori za sufinanciranje prijevoza onkoloških bolesnika, čime se dodatno unapređuje dostupnost zdravstvene skrbi i pruža podrška najosjetljivijim skupinama stanovništva.
Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj, istaknuo je kvalitetnu suradnju sa županijom i uključenost u aktualne projekte: “Suradnja Općine Bilje i Osječko-baranjske županije zasigurno je na zavidnoj razini pa tako kroz niz projekata sudjelujemo s Osječko-baranjskom županijom, kako bismo poboljšali kvalitetu života i infrastrukture na području ne samo Općine Bilje, nego i šire. Dobili smo povratne informacije da je predviđena izgradnja tri stambene jedinice na području Općine, što me izuzetno veseli. Što se tiče hvale vrijednog projekta prijevoza onkoloških bolesnika, od samog početka, od listopada 2024. godine, uključili smo se u taj projekt i pokazao se hvale vrijednim. Naravno da smo se onda i 2025. ponovno uključili i nastavili s provođenjem istoga.”
Koordinacije s jedinicama lokalne samouprave redovito se održavaju s ciljem jačanja suradnje i zajedničkog planiranja razvojnih projekata, čime se osigurava ravnomjeran razvoj svih dijelova Osječko-baranjske županije.
Foto: OBŽ
