Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, osobito na kopnu. Pretežno oblačno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na Jadranu, lokalno i obilna oborina. U unutrašnjosti će kiša mjestimice prelaziti u susnježicu, ponajprije u gorju i snijeg, u Gorskoj Hrvatskoj uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 14°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 11:00 do 13:00 sati - Erdutska ulica 1-3 nep, Ivanovačka ulica 2-8 par, 1-7 nep, 11, Nuštarska ulica 2-8 par, 1-7 nep, Subotička 2-8, 1-7 nep, Širokobriješka ulica 2-12 par, 1-31 nep

Čepin
od 8 :30 do 10:30 sati - Kralja Zvonimira 231-277 nep

Aljmaš
od 8:00 do 12:00 sati - Dunavska obala 36/a, Marijana Matijaševića 4-8 par, 8/a, 10, 10/a, 12-32 par, 32/a, 56/a, 3, 7, 11, 15-17 nep, 25-27 nep, 31-41 nep, Mladena Palinkaša 113, Rudina bulićev dol 1, Rudina crkvina 108, 11/a, Rudina perinac 10, 20, 34, 1, 7, 13-19 nep,Rudina stepanićevac 26-28 par, 42-44 par, 48, 56, 64-68 par, 72, 72/a, 86, 90, 106, 110, 1, 7-9 nep, 13-15 nep, 23-25 nep, 37-39 nep, 43, 49, 53, 59-63 nep, 67, 73-77 nep, 83, 91, 99, 111-113 nep, vrška 60, 64, 92, 98, Željka Svaline 2-4 par, 10, 16-18par, 3,3/a, 7-19 nep, 23

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [24.-28.03.2026.] [program]

Kino:
- Kino Urania [26.03.-01.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.03.2026.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Klavirski recital Mije Pečnik i pričaonica za djecu u Kulturnom centru Osijek
- Galerija Knifer: Otvorenje izložbe "Skice za širu sliku"
- Klub knjižare Nova: Razgovor o knjigama autora Matije Štahana "Izvod iz kršćanstva", "Duševni sladoled" i "Uskrsnuće autora"
- FFOS: Predavanje "Evolucijska medicina: 3,5 milijardi godina u službi zdravlja (i bolesti)"
- Ekonomski fakultet u Osijeku: LEAPin konferencija [2026.]
- Muzej Slavonije Osijek: Promocija 41. Osječkog zbornika


Advertisement


Novi posao
POSAO NA INTERNETU 100...
Shiba Inu, TOP šte...
Šiba Inu (Shiba Inu) š...
Francuski Buldog p...
REZERVACIJE OTVORENE –...
Francuski ...
Odgajivačnica Francusk...

