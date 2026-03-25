Proljeće danas, zima sutra: stiže nagli temperaturni šok!
25.03.2026. 12:47
U srijedu, 25. ožujka 2026., zadržat će se proljetno vrijeme – bit će pretežno sunčano, uz jugozapadni vjetar i jugo, a temperature će ponegdje dosezati i 20 °C.
Već u četvrtak, 26. ožujka, slijedi nagla promjena. Sa sjevera stiže hladan zrak pa će osjetno zahladiti, uz jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu olujnu buru. Očekuje se obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnoj unutrašnjosti, dok će u gorju padati snijeg i stvarati se deblji snježni pokrivač.
Najviše oborina će pasti u četvrtak u zapadnim krajevima Hrvatske, lokalno i više od 60 mm, a u gorju i do 90 mm. Moguće su bujične i urbane poplave, osobito na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici i okolici Karlovca. U Slavoniji, najviše kiše očekuje se u petak i subotu.
Uz nagli pad temperature, u unutrašnjosti će kiša prelaziti u snijeg, koji bi u gorju mogao biti vrlo obilan. Vjetar će biti jak i olujan, uz nagle promjene smjera, posebno na Jadranu.
Tijekom vikenda vrijeme će se postupno smirivati, ali će jutra biti hladna, uz moguć mraz, najprije u gorju, a zatim ponegdje i u nizinama.
Zbog nepovoljnih uvjeta izdana su upozorenja za obilnu kišu, snijeg, olujan vjetar i grmljavinu. Preporučuje se redovito pratiti prognoze i upozorenja te prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Već u četvrtak, 26. ožujka, slijedi nagla promjena. Sa sjevera stiže hladan zrak pa će osjetno zahladiti, uz jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu olujnu buru. Očekuje se obilna kiša, osobito na Jadranu i u zapadnoj unutrašnjosti, dok će u gorju padati snijeg i stvarati se deblji snježni pokrivač.
Najviše oborina će pasti u četvrtak u zapadnim krajevima Hrvatske, lokalno i više od 60 mm, a u gorju i do 90 mm. Moguće su bujične i urbane poplave, osobito na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, Lici i okolici Karlovca. U Slavoniji, najviše kiše očekuje se u petak i subotu.
Uz nagli pad temperature, u unutrašnjosti će kiša prelaziti u snijeg, koji bi u gorju mogao biti vrlo obilan. Vjetar će biti jak i olujan, uz nagle promjene smjera, posebno na Jadranu.
Tijekom vikenda vrijeme će se postupno smirivati, ali će jutra biti hladna, uz moguć mraz, najprije u gorju, a zatim ponegdje i u nizinama.
Zbog nepovoljnih uvjeta izdana su upozorenja za obilnu kišu, snijeg, olujan vjetar i grmljavinu. Preporučuje se redovito pratiti prognoze i upozorenja te prilagoditi aktivnosti vremenskim uvjetima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)