Opasni bomboni na tržištu: mogu sadržavati kanabinoide
25.03.2026. 10:31
HZJZ je izdao upozorenje građanima na pojavu ilegalnih gumenih bombona koji mogu sadržavati psihoaktivne tvari (kanabinoide). Iako izgledaju kao obični slatkiši, mogu biti opasni za zdravlje.
Poseban rizik predstavlja nenamjerna konzumacija jer su vizualno privlačni, osobito za djecu i mlade. Njihov sastav je često nepoznat, pa učinci mogu biti nepredvidivi i ozbiljni.
Preporučuje se oprez pri kupnji proizvoda nepoznatog podrijetla, osobito putem interneta. Roditelji trebaju obratiti pažnju na to što djeca konzumiraju i upozoriti ih na moguće opasnosti.
U slučaju sumnje na konzumaciju ili pojave simptoma poput ubrzanog rada srca, mučnine, tjeskobe ili konfuzije, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
