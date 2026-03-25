Misterij u šumi: Jelen ubijen, meso i rogovi nestali.. Policija traga za počiniteljem
25.03.2026. 9:35
Nepoznati počinitelj je između 20. i 23. ožujka na poljoprivrednom zemljištu u blizini šume kod Đakova vatrenim oružjem odstrijelio jelena s kojeg je skinuo dijelove mesa i glavu s rogovima. Šteta nastala opisanim djelom iznosi oko 2.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Policija traga za nepoznatim počiniteljem.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
