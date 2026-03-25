Grad Osijek širi stambene kapacitete: u planu do 5.000 novih stanova
25.03.2026. 9:45
Priuštivo stanovanje jedna je od ključnih razvojnih i demografskih tema u Hrvatskoj i Europskoj uniji, poručio je osječki gradonačelnik Ivan Radić u utorak u Poreču na Četvrtoj stručnoj konferenciji Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU).
Govoreći o mjerama koje Osijek već provodi, gradonačelnik Radić istaknuo da Grad trenutačno raspolaže sa 707 gradskih stanova koji se iznajmljuju po znatno povoljnijim uvjetima od tržišnih.
Podsjetio je i na već realiziran projekt u Tenji, gdje je izgrađena stambena zgrada vrijedna tri milijuna eura sa 68 stanova, također namijenjenih najmu po povoljnijim uvjetima.
Kao jedan od ključnih projekata izdvojio je aktualnu izgradnju 206 stanova u okviru programa društveno poticane stanogradnje (POS), vrijednu 28 milijuna eura.
– Riječ je o trenutačno najvećem POS projektu u Hrvatskoj. Grad Osijek sudjeluje s 3,5 milijuna eura, prvenstveno kroz komunalnu infrastrukturu. Prodajna cijena stanova bit će 2.104 eura po četvornom metru, što je znatno povoljnije od tržišne, a rok izgradnje je 18 mjeseci – rekao je gradonačelnik Radić.
Govoreći o dugoročnom planiranju, gradonačelnik je najavio daljnji razvoj stambenih kapaciteta na području Juga II. Riječ je o prostoru od 53 hektara, za koji je proveden urbanističko-arhitektonski natječaj, a prema odabranom rješenju ondje je predviđena izgradnja od 3.000 do 5.000 stanova. U tijeku je izrada urbanističkog plana uređenja, što je preduvjet za buduću gradnju.
Konferenciju je u nazočnosti ministra za prirodna dobra i prostorno planiranje Republike Slovenije Jože Novaka otvorio potpredsjednik Vlade RH i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
U sklopu konferencije održan je i panel „Priuštivo stanovanje – nova perspektiva EU i presjek stanja Republike Hrvatske“, na kojem su, uz gradonačelnika Radića, sudjelovali zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, predsjednik Housing Europea Marco Corradi, ravnatelj APN-a Dragan Hristov, Tomislav Jukić iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te državna tajnica Ministarstva turizma i sporta Monika Udovičić.
Rasprava je bila usmjerena na provedbu europskog i nacionalnog okvira priuštivog stanovanja, modele financiranja i povećanja ponude stanova, ulogu države i jedinica lokalne samouprave te regulaciju tržišta najma.
Gradonačelnik Radić zaključio je kako Grad Osijek spremno očekuje novi zakonski okvir za priuštivo stanovanje te da već kroz postojeće suradnje i analize priprema modele za lokalnu razinu. Naglasio je važnost suradnje države, jedinica lokalne samouprave i financijskih institucija, kao i ulogu prostornog planiranja u povećanju ponude stanova i stvaranju preduvjeta za priuštivije stanovanje.
Foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031