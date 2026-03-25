Vozi zajedno udruga Pannonian

školu biciklizma, besplatne biciklističke i sportske treninge, edukativne radionice i grupne biciklijade za djecu i mlade

Što se na radionicama može naučiti?

U sklopu projektaorganiziraProvodit će seu trajanju od 45 minuta, tijekom školske godine, uključujući i školske praznike. Treninge vodi osposobljeni i licencirani trener biciklizma, a programi će biti metodološki prilagođeni djeci s različitim razinama motoričkog i psihosocijalnog razvoja.za djecu od 7 do 10 godina starosti, pokriva razvoj ravnoteže, koordinacije i osnovnih motoričkih vještina - 2 grupe, 2x tjednoza djecu od 10 do 14 godina starosti, pokriva tehnički zahtjevnije vještine, orijentacija, sigurnosne i prometne simulacije - 3 grupe, 2x tjednoza djecu i mlade s teškoćama u razvoju, s invaliditetom te djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, program je prilagođen potrebama sudionika (individualizirani pristup) - 1 ili 2 grupe, 1-2x tjednoTakođer, Udruga planira organizirati najmanjetijekom trajanja projekta, u suradnji s roditeljima, volonterima i lokalnim partnerima. Ove događaje vodit će trenerski tim, uz asistenciju volontera, a cilj im je potaknuti društvenu koheziju i zajedništvo.Aktivnosti će se odvijati na području grada Osijeka točnije ui drugim prostorima prema potrebi.- Mala biciklopopravljaona - kako održavati i popraviti bicikl- Zdravlje u pokretu - kako razvijati zdrave prehrambene i životne navike- Pametno i sigurno u prometu - kako sigurno sudjelovati u prometu kao biciklist- Emocije i prijateljstvo - kako graditi samopouzdanje, timski duh i nenasilnu komunikacijuPrijave za sudjelovanje u aktivnostima moguće se su putem obrasca:Projekt sufinanciraiz, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi