Udruga Pannonian pokreće projekt "Vozi zajedno" za djecu i mlade u Osijeku
25.03.2026. 9:00
U sklopu projekta Vozi zajedno udruga Pannonian organizira školu biciklizma, besplatne biciklističke i sportske treninge, edukativne radionice i grupne biciklijade za djecu i mlade.
Provodit će se redovni biciklistički treninzi u trajanju od 45 minuta, tijekom školske godine, uključujući i školske praznike. Treninge vodi osposobljeni i licencirani trener biciklizma, a programi će biti metodološki prilagođeni djeci s različitim razinama motoričkog i psihosocijalnog razvoja.
- Osnovni program za djecu od 7 do 10 godina starosti, pokriva razvoj ravnoteže, koordinacije i osnovnih motoričkih vještina - 2 grupe, 2x tjedno
- Napredni program za djecu od 10 do 14 godina starosti, pokriva tehnički zahtjevnije vještine, orijentacija, sigurnosne i prometne simulacije - 3 grupe, 2x tjedno
- Inkluzivni program za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, s invaliditetom te djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, program je prilagođen potrebama sudionika (individualizirani pristup) - 1 ili 2 grupe, 1-2x tjedno
Također, Udruga planira organizirati najmanje 3 biciklijade tijekom trajanja projekta, u suradnji s roditeljima, volonterima i lokalnim partnerima. Ove događaje vodit će trenerski tim, uz asistenciju volontera, a cilj im je potaknuti društvenu koheziju i zajedništvo.
Aktivnosti će se odvijati na području grada Osijeka točnije u skate parku, pump track stazi na Vijencu Ivana Meštrovića, gradskim biciklističkim stazama i drugim prostorima prema potrebi.
Što se na radionicama može naučiti?
- Mala biciklopopravljaona - kako održavati i popraviti bicikl
- Zdravlje u pokretu - kako razvijati zdrave prehrambene i životne navike
- Pametno i sigurno u prometu - kako sigurno sudjelovati u prometu kao biciklist
- Emocije i prijateljstvo - kako graditi samopouzdanje, timski duh i nenasilnu komunikaciju
Prijave za sudjelovanje u aktivnostima moguće se su putem obrasca:
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 114.379,11 €.
