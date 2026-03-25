Uskrs u Osijeku 2026: spoj tradicije, zabave i zajedništva
25.03.2026. 8:03
Nakon duge zime, ugodni proljetni dani daju Osijeku onaj posebni šarm, a Uskrs u Osijeku i ove će godine grad ispuniti nizom događanja koja će razveseliti sve generacije. Povodom ovog kršćanskog blagdana, Turistička zajednica grada Osijeka, uz podršku Grada Osijeka i u suradnji s GPP-om i UNIKOM-om, priprema raznolik i sadržajan program od posebnog interesa za obitelji.
Blagdansko ozračje osjetit će se na tradicionalno osječki način, te će od 4. do 12. travnja prometovati posebno uređeni Uskrsni tramvaj, donoseći veselje svakodnevnim gradskim putnicima ovog omiljenog javnog prijevoznog sredstva.
U petak, 3. travnja, na Trgu Svetog Trojstva od 12 sati građani će moći uživati u tradicionalnoj podjeli fiš paprikaša, simbolu zajedništva i gastronomske baštine ovog kraja.
Subota, 4. travnja, rezervirana je za središnje uskrsno okupljanje na Trgu Ante Starčevića. Uskrsni sajam od 10 do 13 sati donosi bogatu ponudu i tradicionalnu atmosferu, dok će najmlađi od 10 do 12 sati moći uživati u kreativnoj radionici izrade uskrsnih čestitki. Točno u podne stižu i popularne Moto zeke koje će dodatno razveseliti sve prisutne, naročito one najmlađe.
Na sam Uskrs, u nedjelju 5. travnja, Osijek nudi poseban doživljaj grada kroz besplatnu vođenu šetnju Tvrđom. Polazak je u 16 sati ispred Kužnog pila na Trgu Sv. Trojstva, uz stručno turističko vodstvo koje će zainteresiranim posjetiteljima približiti bogatu povijest grada.
Za ljubitelje prirode i obiteljskog sadržaja, od 2. do 6. travnja održava se „Uskrs u ZOO vrtu“. Program započinje 2. travnja kreativnom radionicom „Gradimo gnijezdo“ u 16 sati, dok će na Uskrsni ponedjeljak, 6. travnja, najmlađi uživati u edukativnim igrama i druženju s uskrsnim zekom u terminima između 11 i 16 sati.
Osijek vas i ove godine poziva da Uskrs provedete u veseloj, obiteljskoj atmosferi ispunjenoj događanjima, smijehom i zajedništvom.
Od 4. do 12. travnja 2026.
Uskrsni tramvaj - prometovat će na redovnoj liniji
Petak, 03. travnja 2026.
12:00 sati - Podjela fiš paprikaša, Trg Sv. Trojstva
Subota, 04. travnja 2026.
10:00 do 13:00 sati - Uskrsni sajam, Trg Ante Starčevića
10:00 do 12:00 sati - Radionica za djecu - izrada uskrsnih čestitki
12:00 sati - Moto zeke, Trg Ante Starčevića
Nedjelja, 05. travnja 2026.
16:00 sati - Uskrsna popodnevna šetnja Tvrđom, besplatno turističko vođenje gradom. Polazak ispred Kužnog pila, Trg Sv. Trojstva, Tvrđa
Od 02. do 06. travnja 2026.
Uskrs u ZOO vrtu
Četvrtak, 02. travnja 2026.
16:00 sati - Gradimo gnijezdo, ZOO vrt
Ponedjeljak, 06. travnja 2026.
Uskrsni ponedjeljak
- edukativne i zabavne igre u ZOO vrtu
- u 11:00 i 16:00 sati druženje s uskrsnim zekom
