Četvrtak , 26. ožujka 2026.

20.00 sati

besplatan

Subota , 28. ožujka 2026.

11.00 sati

Ovaj tjedan u organizaciji- Dvorana Franjo KrežmaCIKLUS MLADIH GLAZBENIKA: Klavirski recital MIJE PEČNIKJedna od ponajboljih mladih hrvatskih pijanistica Mia Pečnik nastupit će u sklopu Ciklusa mladih glazbenika Kulturnog centra Osijek. Po godinama mlada glazbenica, a po profesionalnoj biografiji iskusna pijanistica, iza sebe ima impresivan popis osvojenih pijanističkih natjecanja, nagrada i priznanja, koncertnih nastupa od Rima, Milana, Salzburga, Budimpešte, preko Londona i Kuvajta do San Francisca i New Yorka, gdje je u znamenitom Carnegie Hallu nastupila već dva puta.Kombinacija iznimne pijanističke tehnike i zapanjujućeg scenskog nastupa, s repertoarom u kojem će se pronaći svi zaljubljenici u klavirsku gl. literaturu i instrumen: Chopin, Liszt, Pejačević, Rahmanjinov, Medtner, Ginastera i Ravel, prilično je dobra garancija za uživanje u koncertu u (koncertnoj) Dvorani Franjo Krežma!Ciklus mladih glazbenika ostavruje se uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.Ulaz je, a BESPLATNE ULAZNICE se preuzimaju na porti Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata) ili online putem sustava Core-event.co.- Dvorana Franjo KrežmaPRIČAONICA ZA DJECU: CAREVO NOVO RUHOU Timu bajke ove subote su: Hana Schӧnfeld, Silvio Švast i Grgur Grgić koji će nam kroz scensku igru, glumu i pripovjedanje poznate Andersonove bajke Carevo novo ruho, kraj ožujka učiniti bajkoviti(ji)m.Ulaz slobodan.