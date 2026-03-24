Vijesti::Kultura
Ovaj tjedan u organizaciji Kulturnog centra Osijek:

Četvrtak, 26. ožujka 2026.
20.00 sati - Dvorana Franjo Krežma
CIKLUS MLADIH GLAZBENIKA: Klavirski recital MIJE PEČNIK
Jedna od ponajboljih mladih hrvatskih pijanistica Mia Pečnik nastupit će u sklopu Ciklusa mladih glazbenika Kulturnog centra Osijek. Po godinama mlada glazbenica, a po profesionalnoj biografiji iskusna pijanistica, iza sebe ima impresivan popis osvojenih pijanističkih natjecanja, nagrada i priznanja, koncertnih nastupa od Rima, Milana, Salzburga, Budimpešte, preko Londona i Kuvajta do San Francisca i New Yorka, gdje je u znamenitom Carnegie Hallu nastupila već dva puta.

Kombinacija iznimne pijanističke tehnike i zapanjujućeg scenskog nastupa, s repertoarom u kojem će se pronaći svi zaljubljenici u klavirsku gl. literaturu i instrumen: Chopin, Liszt, Pejačević, Rahmanjinov, Medtner, Ginastera i Ravel, prilično je dobra garancija za uživanje u koncertu u (koncertnoj) Dvorani Franjo Krežma!

Ciklus mladih glazbenika ostavruje se uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Ulaz je besplatan, a BESPLATNE ULAZNICE se preuzimaju na porti Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata) ili online putem sustava Core-event.co.

[Foto: Kristijan Cimer]

Subota, 28. ožujka 2026.
11.00 sati - Dvorana Franjo Krežma
PRIČAONICA ZA DJECU: CAREVO NOVO RUHO
U Timu bajke ove subote su: Hana Schӧnfeld, Silvio Švast i Grgur Grgić koji će nam kroz scensku igru, glumu i pripovjedanje poznate Andersonove bajke Carevo novo ruho, kraj ožujka učiniti bajkoviti(ji)m.
Ulaz slobodan.


Advertisement


Toy Pudla kvalitet...
Nasa odgajivacnica se ...
Pomeranac BOO š...
Na prodaju dve preslat...
Crvena Toy Pudla š...
Na prodaju prelepi žen...
Pomeranski Špic...
Na prodaju pomeranski ...

