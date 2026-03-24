Klavirski recital Mije Pečnik i pričaonica za djecu u Kulturnom centru Osijek
24.03.2026. 19:28
Ovaj tjedan u organizaciji Kulturnog centra Osijek:
Četvrtak, 26. ožujka 2026.
20.00 sati - Dvorana Franjo Krežma
CIKLUS MLADIH GLAZBENIKA: Klavirski recital MIJE PEČNIK
Jedna od ponajboljih mladih hrvatskih pijanistica Mia Pečnik nastupit će u sklopu Ciklusa mladih glazbenika Kulturnog centra Osijek. Po godinama mlada glazbenica, a po profesionalnoj biografiji iskusna pijanistica, iza sebe ima impresivan popis osvojenih pijanističkih natjecanja, nagrada i priznanja, koncertnih nastupa od Rima, Milana, Salzburga, Budimpešte, preko Londona i Kuvajta do San Francisca i New Yorka, gdje je u znamenitom Carnegie Hallu nastupila već dva puta.
Kombinacija iznimne pijanističke tehnike i zapanjujućeg scenskog nastupa, s repertoarom u kojem će se pronaći svi zaljubljenici u klavirsku gl. literaturu i instrumen: Chopin, Liszt, Pejačević, Rahmanjinov, Medtner, Ginastera i Ravel, prilično je dobra garancija za uživanje u koncertu u (koncertnoj) Dvorani Franjo Krežma!
Ciklus mladih glazbenika ostavruje se uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
Ulaz je besplatan, a BESPLATNE ULAZNICE se preuzimaju na porti Kulturnog centra Osijek (pon-pet 8-23 sata) ili online putem sustava Core-event.co.
[Foto: Kristijan Cimer]
Subota, 28. ožujka 2026.
11.00 sati - Dvorana Franjo Krežma
PRIČAONICA ZA DJECU: CAREVO NOVO RUHO
U Timu bajke ove subote su: Hana Schӧnfeld, Silvio Švast i Grgur Grgić koji će nam kroz scensku igru, glumu i pripovjedanje poznate Andersonove bajke Carevo novo ruho, kraj ožujka učiniti bajkoviti(ji)m.
Ulaz slobodan.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)