Vijesti::Život031
Nakon višegodišnje stanke, Osijek će 14. i 15. svibnja ponovno biti domaćin manifestacije Osijek Drone Expo 2026., koja će u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije okupiti vodeće dionike iz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva. Najavljeno je to na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su sudjelovali predstavnici Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, organizatora i industrije.

Iznimno mi je drago što se Drone Expo ponovno održava u Osijeku. Grad je već prepoznat kao svojevrsni “grad dronova”, ponajprije zahvaljujući tvrtki Orqa, ali i inicijativi organizatora koji su još 2018. pokrenuli ovu priču. Ovaj sajam nije važan samo za gospodarstvo, nego i za inovacije, znanje i mlade – naglasio je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin.

Dodao je kako suvremena društva moraju aktivno pratiti, ali i predvoditi tehnološke promjene kako bi ostala konkurentna.

Povijest nas uči da oni koji su ignorirali tehnološke inovacije zaostaju. Upravo zato Osijek, kroz svoje tvrtke, obrazovne i znanstvene institucije, ide u korak s najnovijim trendovima, što je ključno za daljnji gospodarski rast. Grad Osijek bit će pouzdan partner i puna podrška organizatorima – poručio je zamjenik gradonačelnika Vulin.

Podršku manifestaciji naglasila je i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, istaknuvši važnost razvoja novih tehnologija i njihove primjene u različitim sektorima.

Drone Expo pokazuje kako se bespilotni sustavi ne koriste samo u sigurnosnom i obrambenom kontekstu, nego i u poljoprivredi, obrazovanju i znanosti. Naše tvrtke, posebno u IT sektoru, već su prepoznate na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a ovakvi događaji dodatno potvrđuju vitalnost gospodarstva u županiji – rekla je županica Tramišak, dodavši kako će Županija i ubuduće biti pokrovitelj sličnih inicijativa.

Organizator Ivan Vidaković najavio je kako će ovogodišnji Expo biti usmjeren na praktičnu primjenu tehnologije i približavanje dronova široj javnosti, ali i profesionalnim korisnicima.

Posjetitelji će imati priliku vidjeti tehnologije koje se već koriste, ali i one koje tek dolaze, posebno u području umjetne inteligencije i autonomnih sustava. Bit će predstavljeni i konkretni primjeri primjene, poput dronova za pranje fasada ili velikih poljoprivrednih dronova – istaknuo je Vidaković.

Poseban naglasak stavljen je na regulativu, koja predstavlja ključan izazov za razvoj sektora. Na konferenciji i Expo manifestaciji sudjelovat će predstavnici Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske kontrole zračne plovidbe, koji će odgovarati na pitanja vezana uz zakonodavni okvir i sigurnost letenja.

Hrvatska je među prvim europskim zemljama uredila zračni prostor za dronove, no i dalje postoji potreba za dodatnim pojašnjenjima i prilagodbama, osobito za veće sustave koji se koriste u poljoprivredi – dodao je Vidaković.

Program će obuhvatiti širok spektar tema – od zakonodavstva i specijalnih dozvola do primjene dronova u poljoprivredi, energetici i građevinarstvu, kao i najnovijih tehnoloških inovacija u hardveru i softveru.

U edukacijskom segmentu posebno će se predstaviti osječka tvrtka Orqa, koja će demonstrirati svoje obrazovne programe i proizvode, uključujući mikrodronove i FPV tehnologiju. Vrhunac njihova sudjelovanja bit će finalna utrka Prve hrvatske školske dron lige, u kojoj će se natjecati najbolji timovi iz Osijeka i Splita.

Osim stručnog dijela, manifestacija će ponuditi i sadržaje za širu javnost, uključujući atraktivan dron light show, čime organizatori žele dodatno popularizirati ovu tehnologiju među građanima.



Foto: Grad Osijek


Advertisement


Ženka bernskog pla...
Ženka bernskog planins...
Novi posao
POSAO NA INTERNETU 100...
Havanski Bišon...
Odgajivacnica Havanski...
Toy Pudle na ...
Nasa odgajivacnica se ...

