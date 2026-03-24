Osijek Drone Expo 2026.

Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije

vodeće dionike

Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije

Iznimno mi je drago što se Drone Expo ponovno održava u Osijeku. Grad je već prepoznat kao svojevrsni "grad dronova", ponajprije zahvaljujući tvrtki Orqa, ali i inicijativi organizatora koji su još 2018. pokrenuli ovu priču. Ovaj sajam nije važan samo za gospodarstvo, nego i za inovacije, znanje i mlade

Dragan Vulin

tehnološke promjene

Povijest nas uči da oni koji su ignorirali tehnološke inovacije zaostaju. Upravo zato Osijek, kroz svoje tvrtke, obrazovne i znanstvene institucije, ide u korak s najnovijim trendovima, što je ključno za daljnji gospodarski rast. Grad Osijek bit će pouzdan partner i puna podrška organizatorima

Nataša Tramišak

Drone Expo pokazuje kako se bespilotni sustavi ne koriste samo u sigurnosnom i obrambenom kontekstu, nego i u poljoprivredi, obrazovanju i znanosti. Naše tvrtke, posebno u IT sektoru, već su prepoznate na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a ovakvi događaji dodatno potvrđuju vitalnost gospodarstva u županiji

van Vidaković

Posjetitelji će imati priliku vidjeti tehnologije koje se već koriste, ali i one koje tek dolaze, posebno u području umjetne inteligencije i autonomnih sustava. Bit će predstavljeni i konkretni primjeri primjene, poput dronova za pranje fasada ili velikih poljoprivrednih dronova

regulativu

Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Hrvatske kontrole zračne plovidbe

Hrvatska je među prvim europskim zemljama uredila zračni prostor za dronove, no i dalje postoji potreba za dodatnim pojašnjenjima i prilagodbama, osobito za veće sustave koji se koriste u poljoprivredi

od zakonodavstva i specijalnih dozvola do primjene dronova u poljoprivredi, energetici i građevinarstvu

osječka tvrtka Orqa

demonstrirati

Prve hrvatske školske dron lige

širu javnost

Foto: Grad Osijek

Nakon višegodišnje stanke, Osijek ćeponovno biti domaćin manifestacije, koja će uokupitiiz područja bespilotnih sustava, tehnologije i gospodarstva. Najavljeno je to na današnjoj konferenciji za medije na kojoj su sudjelovali predstavnici, organizatora i industrije.– naglasio je zamjenik osječkog gradonačelnikaDodao je kako suvremena društva moraju aktivno pratiti, ali i predvoditikako bi ostala konkurentna.– poručio je zamjenik gradonačelnika Vulin.Podršku manifestaciji naglasila je i županica Osječko-baranjske županije, istaknuvši važnost razvoja novih tehnologija i njihove primjene u različitim sektorima.– rekla je županica Tramišak, dodavši kako će Županija i ubuduće biti pokrovitelj sličnih inicijativa.Organizator Inajavio je kako će ovogodišnji Expo biti usmjeren na praktičnu primjenu tehnologije i približavanje dronova široj javnosti, ali i profesionalnim korisnicima.– istaknuo je Vidaković.Poseban naglasak stavljen je na, koja predstavlja ključan izazov za razvoj sektora. Na konferenciji i Expo manifestaciji sudjelovat će predstavnici, koji će odgovarati na pitanja vezana uz zakonodavni okvir i sigurnost letenja.– dodao je Vidaković.Program će obuhvatiti širok spektar tema –, kao i najnovijih tehnoloških inovacija u hardveru i softveru.U edukacijskom segmentu posebno će se predstaviti, koja ćesvoje obrazovne programe i proizvode, uključujući mikrodronove i FPV tehnologiju. Vrhunac njihova sudjelovanja bit će finalna utrka, u kojoj će se natjecati najbolji timovi iz Osijeka i Splita.Osim stručnog dijela, manifestacija će ponuditi i sadržaje za, uključujući atraktivan dron light show, čime organizatori žele dodatno popularizirati ovu tehnologiju među građanima.