Servisne informacije [25. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
25.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Navečer jače naoblačenje sa zapada i zatim mjestimice kiša. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Otokara Keršovanija 12, Vukovarska cesta 30-32 par, Otokara Keršovanija 9-19 nep, 19/a, 21-23 nep, 23/a, Vukovarska cesta 27, 27/a, 27/b
od 8:00 do 14:00 sati - Otokara Keršovanija 12-28 par, 25-35 nep, Reisnerova ulica 2-22 par, Ulica Dobriše Cesarića 30-38 par
od 8:30 do 11:00 sati - Bednjanska ulica 2, Jablanička 2-4 par, 1-5/a, Karašička 2-16 par, 1-19 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Fruškogorska 26/b-56 par, 7-51 nep
Višnjevac
od 8:30 do 12:00 sati - Zagrebačka ulica 37-65 nep
Podravlje
od 9:00 do 10:00 sati - Dravska obala 4-20 par, 1-19 nep, Grmić 2-40, 3, 3/a, Nova ulica 2-16/a, 3-17/a, Ulica princa Eugena Savojskog 2-42, 1-57/h
Aljmaš, Aljmaš planina, Dalj, Dalj planina
od 8:00 do 14:00 sati - Aljmaš: Dolica 4-6 par, 26, 30, 1-7 nep, 11-15 nep, 19, 23-25 nep, Dunavska obala 12, 12/a, 16-20 par, 24-30 par, 40, 13, 13/a, 15-21 nep, 25-29 nep, 35-39 nep, Hrvatskih mučenika 2, 12, 16, 18/a, 20, 30, 1, 5-7 nep, 7/a, 9-11 nep, 19, 25, Kalvarija 4-6par, 3-5 nep, 5/a, Matije Gupca 2-24 par, 28, 1-25 nep, 25/a, 27, Mladena Palinkaša 2-6 par, 6/a, 8-16 par, 20-30 par, 34-38 par, 48, 92, 94/e, 100-102 par, 1, 1/a, 3-27 nep, 31, 35-39 nep, 47, 87, Podunavlje 8-10 par, 12/a, 14, 20, 20/c, 20/g, 22,26,32, 46, 52, 1, 1/a, 3-5 nep, 5/a, 7, 7/a, 9-13 nep, 17, 31/a, Rudina crkvina 2, 6-10 par, 14, 22, 26-30 par, 36-52 par, 58-64 par, 68-74 par, 120-124 par, 128, 132, 400, 3-9 nep, 13-15 nep, 23, 27, 31, 31/a, 37-51 nep, 55, 59/a, 67-69 nep, 75, 81,101,117-121 nep, 125-129 nep, Rudina dolečak 1, Slavka Frangeša 9, 15, 21, Trg braće Radića 6-30 par, 34, 44, 48, 52, 1, 19, 23-27 nep, 27/a, 29, 33-35 nep, 39-51 nep, 51/a, Ušće 2-20 par, 20/a, 22, 22/a, 22/b, 22/c, 24-28 par, 30/a, 32-38 par, 42, 42/b,44-56 par, 60-66 par, 72-76 par, 76/a, 78, 78/b, 80-82 par, 82/a, 84, 88-96 par, 100-108 par, 112-118 par, 126, 1, 1/a, 3-19 nep, 21/a, 21/b, 21/c, 21/d, 21/e, 21/f, 21/g, 23-31 nep, 37-41 nep, 41/a, 43-49 nep, 53, 53/a, 61, 63/a, 67-69 nep, 73, 77,79/c,83, 87, 87/a, 89, 89/h, 91-93 nep, 101-109 nep, 113-117 nep, 117/a, 121-125 nep, Vrška 28-30 par, 52/a, 58, 86, 1-3 nep, 7, 13-15 nep, 19, 19/b, 21, 25-27 nep, 37, 41-45 nep, 49, 55, Zlatna 2, 2/a, 2/c, 4-16 par, 20-24 par, 32, 44-52 par, 58-60 par,1-5nep, 9/a, 11-15 nep, 19-31 nep, 31/a, 33-43 nep, 69, 79/b,
Aljmaška planina: Aljmaška planina 1,
Dalj: Javna cesta dc 213, Rudina glogovi 21,
Planina daljska: Planina daljska 19, Ivana Česmičkog 6-14 par, 3, Lipin dol 2, 6-16 par, 20, 20/c, 22, 22/a, 24-26 par, 28/a, 30-32 par, 32/a, 36, 42-44 par, 56, 76-78 par, 88, 146, 1-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 13, 17, 37, 41-43 nep, 49/b, 87, nova 14, Puarov dol 20/a, Rudina balinac 20, Rudina kod vilme 83, Rudina lipin dol 6/a, 20, 9, 35/a, Rudina provalija 2, 14, Rudina selišće 16-18 par, 3-9 nep, 17-19 nep, Rudina stepanićevac 109, Rudina ćosinac 3, Vrška 9, Zlatna 62-64 par, 66/a, 68-70 par, 74, 104, 104/a, 106-110 par, 118/a, 122, 142, 142/a, 142/b, 144, 45, 61-63 nep, 63/a, 65-67 nep, 71, 75, 75/a, 79/a, 81, 81/a, 81/c, 85
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [24.-28.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Navečer jače naoblačenje sa zapada i zatim mjestimice kiša. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Otokara Keršovanija 12, Vukovarska cesta 30-32 par, Otokara Keršovanija 9-19 nep, 19/a, 21-23 nep, 23/a, Vukovarska cesta 27, 27/a, 27/b
od 8:00 do 14:00 sati - Otokara Keršovanija 12-28 par, 25-35 nep, Reisnerova ulica 2-22 par, Ulica Dobriše Cesarića 30-38 par
od 8:30 do 11:00 sati - Bednjanska ulica 2, Jablanička 2-4 par, 1-5/a, Karašička 2-16 par, 1-19 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Fruškogorska 26/b-56 par, 7-51 nep
Višnjevac
od 8:30 do 12:00 sati - Zagrebačka ulica 37-65 nep
Podravlje
od 9:00 do 10:00 sati - Dravska obala 4-20 par, 1-19 nep, Grmić 2-40, 3, 3/a, Nova ulica 2-16/a, 3-17/a, Ulica princa Eugena Savojskog 2-42, 1-57/h
Aljmaš, Aljmaš planina, Dalj, Dalj planina
od 8:00 do 14:00 sati - Aljmaš: Dolica 4-6 par, 26, 30, 1-7 nep, 11-15 nep, 19, 23-25 nep, Dunavska obala 12, 12/a, 16-20 par, 24-30 par, 40, 13, 13/a, 15-21 nep, 25-29 nep, 35-39 nep, Hrvatskih mučenika 2, 12, 16, 18/a, 20, 30, 1, 5-7 nep, 7/a, 9-11 nep, 19, 25, Kalvarija 4-6par, 3-5 nep, 5/a, Matije Gupca 2-24 par, 28, 1-25 nep, 25/a, 27, Mladena Palinkaša 2-6 par, 6/a, 8-16 par, 20-30 par, 34-38 par, 48, 92, 94/e, 100-102 par, 1, 1/a, 3-27 nep, 31, 35-39 nep, 47, 87, Podunavlje 8-10 par, 12/a, 14, 20, 20/c, 20/g, 22,26,32, 46, 52, 1, 1/a, 3-5 nep, 5/a, 7, 7/a, 9-13 nep, 17, 31/a, Rudina crkvina 2, 6-10 par, 14, 22, 26-30 par, 36-52 par, 58-64 par, 68-74 par, 120-124 par, 128, 132, 400, 3-9 nep, 13-15 nep, 23, 27, 31, 31/a, 37-51 nep, 55, 59/a, 67-69 nep, 75, 81,101,117-121 nep, 125-129 nep, Rudina dolečak 1, Slavka Frangeša 9, 15, 21, Trg braće Radića 6-30 par, 34, 44, 48, 52, 1, 19, 23-27 nep, 27/a, 29, 33-35 nep, 39-51 nep, 51/a, Ušće 2-20 par, 20/a, 22, 22/a, 22/b, 22/c, 24-28 par, 30/a, 32-38 par, 42, 42/b,44-56 par, 60-66 par, 72-76 par, 76/a, 78, 78/b, 80-82 par, 82/a, 84, 88-96 par, 100-108 par, 112-118 par, 126, 1, 1/a, 3-19 nep, 21/a, 21/b, 21/c, 21/d, 21/e, 21/f, 21/g, 23-31 nep, 37-41 nep, 41/a, 43-49 nep, 53, 53/a, 61, 63/a, 67-69 nep, 73, 77,79/c,83, 87, 87/a, 89, 89/h, 91-93 nep, 101-109 nep, 113-117 nep, 117/a, 121-125 nep, Vrška 28-30 par, 52/a, 58, 86, 1-3 nep, 7, 13-15 nep, 19, 19/b, 21, 25-27 nep, 37, 41-45 nep, 49, 55, Zlatna 2, 2/a, 2/c, 4-16 par, 20-24 par, 32, 44-52 par, 58-60 par,1-5nep, 9/a, 11-15 nep, 19-31 nep, 31/a, 33-43 nep, 69, 79/b,
Aljmaška planina: Aljmaška planina 1,
Dalj: Javna cesta dc 213, Rudina glogovi 21,
Planina daljska: Planina daljska 19, Ivana Česmičkog 6-14 par, 3, Lipin dol 2, 6-16 par, 20, 20/c, 22, 22/a, 24-26 par, 28/a, 30-32 par, 32/a, 36, 42-44 par, 56, 76-78 par, 88, 146, 1-5 nep, 5/a, 7-9 nep, 13, 17, 37, 41-43 nep, 49/b, 87, nova 14, Puarov dol 20/a, Rudina balinac 20, Rudina kod vilme 83, Rudina lipin dol 6/a, 20, 9, 35/a, Rudina provalija 2, 14, Rudina selišće 16-18 par, 3-9 nep, 17-19 nep, Rudina stepanićevac 109, Rudina ćosinac 3, Vrška 9, Zlatna 62-64 par, 66/a, 68-70 par, 74, 104, 104/a, 106-110 par, 118/a, 122, 142, 142/a, 142/b, 144, 45, 61-63 nep, 63/a, 65-67 nep, 71, 75, 75/a, 79/a, 81, 81/a, 81/c, 85
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [24.-28.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
