Osječko-baranjska županija nastavlja s daljnjim razvojem Gospodarskog centra kao ključne točke gospodarskog, poslovnog i društvenog života regije. Potpisan je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju konferencijsko-kongresnog centra u sklopu Poslovnog parka Gospodarskog centra, čime započinje nova faza širenja ovog važnog infrastrukturnog projekta.

Riječ je o investiciji koja odgovara na sve veće potrebe za organizacijom poslovnih događanja, konferencija i stručnih skupova, s obzirom na kontinuiran rast broja aktivnosti koje se održavaju u postojećim kapacitetima Gospodarskog centra. Od otvorenja 2023. godine do danas u Gospodarskom centru održana su čak 92 događanja, što jasno potvrđuje njegovu važnost i potencijal za daljnji razvoj.

Ugovorena vrijednost izrade projektne dokumentacije iznosi 61.250 eura, a novi konferencijsko-kongresni centar bit će smješten unutar Poslovnog parka te će omogućiti organizaciju većih i istovremenih događanja, podižući kvalitetu poslovne infrastrukture na višu razinu.

Županica Nataša Tramišak istaknula je kako je riječ o projektu koji ima širi razvojni značaj za cijelu županiju: „Gospodarski centar već danas pokazuje svoju punu vrijednost kao mjesto susreta poduzetništva, znanja i investicija. Daljnjim ulaganjima stvaramo uvjete za još snažniji razvoj gospodarstva, privlačenje novih investicija i pozicioniranje Osječko-baranjske županije kao modernog i konkurentnog područja.“

Razvoj Poslovnog parka Gospodarskog centra obuhvaća više sadržaja, uključujući poslovni toranj, kongresni centar i dodatne poslovne i izložbene prostore, čime se stvara cjelovita infrastruktura za potrebe gospodarstva i poduzetništva.

Ulaganja u Gospodarski centar dio su šire razvojne strategije Osječko-baranjske županije usmjerene na jačanje gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta i podizanje kvalitete života. Kroz ovakve projekte županija potvrđuje svoju usmjerenost na razvoj moderne infrastrukture koja stvara preduvjete za dugoročni rast i konkurentnost cijelog područja.


Foto: OBŽ


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




