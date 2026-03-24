Putujete prema Zračnoj luci Osijek? Provjerite obilazne pravce zbog zatvaranja DC2
24.03.2026. 15:09
Zračna luka Osijek obavještava putnike da je, prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), zbog radova zatvorena državna cesta DC2 (Osijek–Vukovar) na dionici između naselja Klisa i raskrižja DC2 sa županijskom cestom ŽC4111 (skretanje za naselja Bobota i Vera), te da je zatvaranje na snazi do 30. kolovoza.
Zbog navedenog, putnicima koji dolaze iz smjera Vukovarsko-srijemske županije, kao i putnicima koji dolaze iz Srbije i Mađarske tim pravcem, preporučuje se planirati raniji polazak kako bi se izbjegla kašnjenja.
Obilazni pravac (prema HAK-u):
- DC2 (čv. “Nemetin”) – DC213 (Sarvaš – Bijelo Brdo) – DC519 (Dalj – Borovo) – DC2 (Vukovar), i obrnuto.
Napomena za putnike koji dolaze preko Srbije (npr. Subotica/Sombor) i ulaze u RH na GP Erdut: molimo da pri nastavku putovanja pratite smjer i oznake za Osijek, a ne za Vukovar, kako ne biste bili usmjereni na dionicu ceste koja je zatvorena kod Klise.
Putnicima preporučujemo korištenje online navigacije (npr. Google Maps) koja prikazuje zatvorene dionice i predlaže obilazne pravce, kao i praćenje privremene prometne regulacije i signalizacije na terenu.
[klik za uvećanje]
