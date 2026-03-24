Jovičić uz Benovića pred domaćom publikom: Hrvatska s jakim adutima na parteru u Osijeku
24.03.2026. 11:15
Hrvatska gimnastička reprezentacija među 9 predstavnika na ovogodišnjem 17. izdanju DOBRO World Cupa u Osijeku koji je na rasporedu od 9. do 12. travnja, još jednom će imati dvojicu gimnastičara na parteru. Po četvrti put zaredom uz osječkog olimpijca Aurela Benovića istu spravu dijelit će član Gimnastičkog kluba Rijeka, Marko Jovičić (27).
“Osijek za čitavu hrvatsku gimnastiku predstavlja ogromnu stvar. Svi se borimo da budemo dio reprezentacije i nastupimo baš tamo. Kao sportašu to mi je veliki motiv - prilika da pokažem ono čime se bavim cijeli život“, u uvodu će Marko kojeg ne muči činjenica da u Osijek dolazi nikad jača konkurencija iz preko 51 zemlje svijeta.
„Znamo kakva imena dolaze, ali ne zamaram se time. Fokus mi je napraviti najbolju moguću vježbu. A cilj je kao i uvijek - ući u finale. Nekada, kad sam odlazio na svoje prve Svjetske kupove, sve me to impresioniralo, bio je „wow“ osjećaj. Danas to gledam kao zdravu konkurenciju i priliku da se ‘pofajtamo’ s najboljima i vidimo gdje stojimo. Motivira me činjenica dijeliti borilište s vrhunskim gimnastičarima. Jednog dana ću moći reći da sam se borio s olimpijskim i svjetskim prvacima.“
Marko je sezonu otvorio nastupom na Svjetskom kupu u Bakuu.
“Odrađeno je solidno, izvedba je bila dobra, ali nisam napravio ono što smo zamislili. Imao sam problem s jednim elementom - premetom naprijed - no trener i ja smo pronašli rješenje. Veselim se Osijeku da to ispravim. Nastup pred domaćom publikom samo me dodatno motivira, a vidjeli smo u Bakuu da i najveće zvijezde mogu pogriješiti, pa se otvaraju prilike i za druge. Meni je bitno da odradim svoju najbolju vježbu, sve je na meni, na druge okolnosti ne mogu utjecati.“
Od prošlog Osijeka do ovoga koji je ispred njega, Marko koji je inače magistar elektrotehnike i ima završen Hrvatski institut kineziologije, došao je i do dodatne titule - postao je međunarodni FIG Brevet sudac III. kategorije. Drugi sportaš nakon Tijane Korent kojemu je to pošlo za rukom dok je još reprezentativac.
“Volim biti uključen u gimnastiku na više razina - kao sportaš, trener i sudac. To me sve ispunjava. Gimnastika je moj način života i nije mi čudno imati sve tri uloge paralelno. U svakoj uživam.“
Posebno ga veseli rad s mladim talentima u njegovom Gimnastičkom klubu Rijeka.
“Izazovno je. Grupe su raznolike, a uvjeti i dalje isti, točnije, nemamo dobre uvjete za trening, pa nas to tjera i na dodatnu kreativnost.“
Koliko je uporan najbolje govori činjenica da je parteraš koji u Rijeci ni nema parter.
„Nije idealno, ali ljudi su i iz takvih uvjeta radili velike stvari. Drago mi je što mogu prenijeti svoje iskustvo dalje, ispunjava me što mogu motivirati druge, a moj cilj je da se gimnastika u Rijeci razvija i da jednog dana dobijemo pravu dvoranu. Da klinci koje treniram ne moraju prolaziti moj put. Iako, ponosan sam što sam izdržao taj put dug više od 20 godina. Naučio sam ići do kraja, bez obzira na sve. Moja poruka mladima koji tek ulaze u gimnastiku i sport općenito je da uživaju u sportu i da uživaju biti djeca. Rezultat je samo jedan trenutak, ali proces i napredak su ono što vas oblikuje. Budite dobri prema sebi i cijenite koliko ste već napravili.”
A Marko na svim poljima želi napraviti još.
„Nakon Svjetskog kupa u Osijeku čekaju me sigurno natjecanja u Varni i Parizu, a borimo se i za preostale Challenge kupove. Imam u karijeri finale Svjetskog kupa, a moj sljedeći cilj je medalja. Naravno, velika želja za ovu godinu je izboriti nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Ponosan sam što je Hrvatska domaćin tog natjecanja. Kad se sjetim gdje je naša gimnastika bila kad sam bio mali, pa kad smo gledali Udea na Olimpijskim igrama u Pekingu, kako je rastao Svjetski kup u Osijeku, a gdje smo došli danas… Napravljen je ogroman napredak. Bilo bi posebno nastupiti ovo ljeto u Zagrebu. Dat ću sve od sebe da na tom putu dam sve od sebe. Jer, važnije od svega - želim svaki dan biti bolji, bolja verzija sebe i nastaviti učiti. Gimnastika mi je sredstvo tog ostvarivanja.“
Marko ne gleda daleko u budućnost. Za sada je siguran u ovaj olimpijski ciklus.
„Samo neka je zdravlja, sve drugo je samo bonus. Okvirno sam ispred sebe stavio ovaj ciklus do LA-a, što ne znači da će to biti moj kraj natjecateljske karijere. Samo moram biti realan zbog uvjeta koje imam u Rijeci. Zato toliko i radim na svim poljima, da dodatno motiviram ljude da se stvore pravi uvjeti za riječku gimnastiku“, poručio je Jovičić.
Ulaznice za Dobro World Cup Osijek
Ulaznice za finalne dane DOBRO World Cup Osijek 2026 (11. i 12. travnja – od 13:40 sati) u Sportskoj dvorani Gradski vrt puštene su u prodaju, a dostupne su na Eventim.hr
Jednodnevna ulaznica: 10 €
Dvodnevna ulaznica: 15 €
Više o DOBRO World Cupu na web stranici.
Foto: Marko Banić/Reroot
