Hrvatska gimnastička reprezentacija

17. izdanju DOBRO World Cupa u Osijeku

od 9. do 12. travnja

Aurela Benovića

Marko Jovičić

Osijek za čitavu hrvatsku gimnastiku predstavlja ogromnu stvar. Svi se borimo da budemo dio reprezentacije i nastupimo baš tamo. Kao sportašu to mi je veliki motiv - prilika da pokažem ono čime se bavim cijeli život

Znamo kakva imena dolaze, ali ne zamaram se time. Fokus mi je napraviti najbolju moguću vježbu. A cilj je kao i uvijek - ući u finale. Nekada, kad sam odlazio na svoje prve Svjetske kupove, sve me to impresioniralo, bio je „wow“ osjećaj. Danas to gledam kao zdravu konkurenciju i priliku da se ‘pofajtamo’ s najboljima i vidimo gdje stojimo. Motivira me činjenica dijeliti borilište s vrhunskim gimnastičarima. Jednog dana ću moći reći da sam se borio s olimpijskim i svjetskim prvacima

nastupom na Svjetskom kupu

Odrađeno je solidno, izvedba je bila dobra, ali nisam napravio ono što smo zamislili. Imao sam problem s jednim elementom - premetom naprijed - no trener i ja smo pronašli rješenje. Veselim se Osijeku da to ispravim. Nastup pred domaćom publikom samo me dodatno motivira, a vidjeli smo u Bakuu da i najveće zvijezde mogu pogriješiti, pa se otvaraju prilike i za druge. Meni je bitno da odradim svoju najbolju vježbu, sve je na meni, na druge okolnosti ne mogu utjecati

magistar elektrotehnike

Hrvatski institut kineziologije

FIG Brevet sudac III. kategorije

Tijane Korent

Volim biti uključen u gimnastiku na više razina - kao sportaš, trener i sudac. To me sve ispunjava. Gimnastika je moj način života i nije mi čudno imati sve tri uloge paralelno. U svakoj uživam

mladim talentima

Izazovno je. Grupe su raznolike, a uvjeti i dalje isti, točnije, nemamo dobre uvjete za trening, pa nas to tjera i na dodatnu kreativnost

uporan

Nije idealno, ali ljudi su i iz takvih uvjeta radili velike stvari. Drago mi je što mogu prenijeti svoje iskustvo dalje, ispunjava me što mogu motivirati druge, a moj cilj je da se gimnastika u Rijeci razvija i da jednog dana dobijemo pravu dvoranu. Da klinci koje treniram ne moraju prolaziti moj put. Iako, ponosan sam što sam izdržao taj put dug više od 20 godina. Naučio sam ići do kraja, bez obzira na sve. Moja poruka mladima koji tek ulaze u gimnastiku i sport općenito je da uživaju u sportu i da uživaju biti djeca. Rezultat je samo jedan trenutak, ali proces i napredak su ono što vas oblikuje. Budite dobri prema sebi i cijenite koliko ste već napravili.

A Marko na svim poljima želi napraviti još.

Nakon Svjetskog kupa u Osijeku čekaju me sigurno natjecanja u Varni i Parizu, a borimo se i za preostale Challenge kupove. Imam u karijeri finale Svjetskog kupa, a moj sljedeći cilj je medalja. Naravno, velika želja za ovu godinu je izboriti nastup na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Ponosan sam što je Hrvatska domaćin tog natjecanja. Kad se sjetim gdje je naša gimnastika bila kad sam bio mali, pa kad smo gledali Udea na Olimpijskim igrama u Pekingu, kako je rastao Svjetski kup u Osijeku, a gdje smo došli danas… Napravljen je ogroman napredak. Bilo bi posebno nastupiti ovo ljeto u Zagrebu. Dat ću sve od sebe da na tom putu dam sve od sebe. Jer, važnije od svega - želim svaki dan biti bolji, bolja verzija sebe i nastaviti učiti. Gimnastika mi je sredstvo tog ostvarivanja.

ne gleda

Samo neka je zdravlja, sve drugo je samo bonus. Okvirno sam ispred sebe stavio ovaj ciklus do LA-a, što ne znači da će to biti moj kraj natjecateljske karijere. Samo moram biti realan zbog uvjeta koje imam u Rijeci. Zato toliko i radim na svim poljima, da dodatno motiviram ljude da se stvore pravi uvjeti za riječku gimnastiku

