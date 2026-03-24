Osijek uskoro postaje mjesto gdje će se gledati u nebo — ali s dobrim razlogom.

U Gospodarskom centru Osijek 14. i 15. svibnja 2026. održava se Osijek Drone Expo 2026 – Pow-ered by Orqa, događaj koji donosi pravu tehnološku akciju kakvu rijetko viđamo u regiji.

Zaboravite dosadne sajmove — ovdje vas čekaju: brze drone utrke, futuristički drone soccer, demonstracije koje izgledaju kao scena iz filma, simulatori letenja koje ćete htjeti isprobati, STEM radionice za najmlađe i one koji se tako osjećaju.

I to nije sve — na jednom mjestu moći ćete vidjeti kako dronovi već danas mijenjaju poljoprivredu, sigurnost, građevinu i svakodnevni život.

Generalni sponzor Orqa, vodeća hrvatska tech tvrtka u području drone tehnologije, dodatno potvrđuje važnost i razinu ovog događaja, dok pokrovitelji Grad Osijek i Osječko-baranjska županija kontinuirano rade na stvaranju uvjeta za razvoj nove generacije stručnjaka i jačanje tehnološkog sektora.

Ako mislite da su dronovi samo za snimanje videa — ovaj događaj će vam promijeniti mišljenje.

14. i 15. svibnja - Gospodarski centar Osijek

Jedno je sigurno — nebo iznad Osijeka tog vikenda neće biti mirno.


Objavio: Redakcija 031




