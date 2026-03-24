Vijesti::Communis
Državne nekretnine objavile su i treći ovogodišnji javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu Republike Hrvatske. Ponuđene nekretnine površine su od 11 do 90-ak četvornih metara, a nalaze se u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku, Karlovcu i Poreču. Natječaj je otvoren do 24. travnja 2026. do 12 sati.

Novim natječajem Državne nekretnine daju u zakup veći broj poslovnih prostora u Zagrebu i Rijeci, a po jedan u preostalim gradovima. Od 17 ponuđenih poslovnih prostora i garaža u Zagrebu, u nultoj se zoni u zakup daju dva manja ulična prostora površine 20-ak kvadrata u ulicama Nikole Tesle 13 i Pavla Radića 11, a početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 539,70 eura i 607,81 euro te treći, također ulični, površine 50,55 četvornih metara u Petrićevoj 3 s početnom zakupninom od 1.299,14 eura.

Poslovni prostor nulte zone daje se u zakup i u Osijeku, a ovdje je riječ o dvorišnom prostoru u Županijskoj 11 površine 45 četvornih metara i početne mjesečne zakupnine od 343,40 eura.

U prvoj zoni zakupa ponuđeni su poslovni prostori u Draškovićevoj 4 u Zagrebu i Matoševoj 9 u Splitu, a u drugoj zoni poslovni prostori u Ilici 138 i Vojnovićevoj 22 u Zagrebu, na lokaciji Banija 1 u Karlovcu te na lokacijama Brajda 4A i Školjić 7B u Rijeci.

Većina poslovnih prostora površine je do 50 kvadrata, a dva veća prostora površine 90-ak kvadrata ponuđena su u Ulici Grada Vukovara 226C u Zagrebu i na uglu Zvonimirove i ulice Podmurvice u Rijeci. Oba pripadaju trećim gradskim zonama, a početne su im cijene 792,20 eura za Zagreb, a 1.037,23 eura za Rijeku.

Ponuda garaža za zakup na ovom je natječaju u Zagrebu vezana za lokacije Radauševa, gdje se u zakup daje pet zatvorenih garaža, i Šeferova, gdje je riječ o dva susjedna parkirna mjesta te u Poreču, gdje se na lokaciji Kvajera 18 u zakup daje garaža u sklopu stambene zgrade.

Svi prostori u zakup se daju u viđenom stanju, a prvi termini za pregled prostora počinju od 13. travnja i traju do 17. travnja 2026. prema rasporedu iz javnog poziva. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb do 24. travnja 2026. do 12 sati, a javno otvaranje bit će održano istoga dana u 13 sati.


Foto: Državne nekretnine


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Objektiv031

Snježna Tvrđa