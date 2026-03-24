Udruga Glas poduzetnika pozdravlja donošenje novog paketa mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih na ublažavanje inflacijskih pritisaka i rasta cijena energenata. U uvjetima produljenih globalnih nestabilnosti, svaka mjera koja doprinosi stabilnosti gospodarstva je važna.

Istodobno upozoravaju da su mikro, mali i srednji poduzetnici najranjiviji dio gospodarstva. Oni čine više od 99% svih poduzeća i zapošljavaju oko 70% radne snage u privatnom sektoru, a već godinama posluju u kontinuiranim kriznim uvjetima.

Rast cijena energenata i inflacija za poduzetnike ne znače samo skuplje poslovanje, već izravan pritisak na održivost poslovanja, radna mjesta i investicije, što može dovesti do poskupljenja dobara i usluga na tržištu te dodatno opteretiti građane.

U takvim uvjetima, dio mjera na tržištu goriva može dovesti do toga da pojedini poduzetnici, osobito mali distributeri, prodajom ostvaruju gubitak, zbog čega smanjuju dostupnost proizvoda, što povećava rizik od nestašica i posljedično utječe na rast cijena i stabilnost opskrbe, kažu iz Udruge Glas poduzetnika.

Država je kroz proračunske mjere već preuzela značajan dio tereta krize, no važno je osigurati da on ne bude u nerazmjernoj mjeri prebačen na male poduzetnike.

Uz kratkoročne mjere, nužna su sustavna rješenja i redovita evaluacija njihova učinka na male poduzetnike, uz stvaran dijalog s gospodarstvom. Mali poduzetnici trebaju stabilno i predvidivo poslovno okruženje – ne samo mjere, već jasna i održiva rješenja, dodaju iz Udruge.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




