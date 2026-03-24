Servisne informacije [24. ožujka 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
24.03.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Ponegdje uz više oblaka moguće malo kiše ili pokoji pljusak. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Kninska ulica 18-26, 7-27
od 8:30 do 11:15 sati - Dalmatinska 18/b-28, 17-25/e, Kordunska 1-7/b, Zvečevska 17-59
od 11:15 do 13:00 sati - Kordunska 14-28, Kozjačka ulica 7-29/a, Papuk gore 2-18/a, Zvečevska 2-18
Dalj
od 8:30 do 11:00 sati - Gorana Mihaljevića 2-14/a, 1-39
od 11:30 do 14:00 sati - Antuna Gustava Matoša 2-36, 9-11, Bana Josipa Jelačića 74-136/a, Kolodvorska 12-26, 9-11
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [24.-28.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
DHMZ prognoza: Djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Ponegdje uz više oblaka moguće malo kiše ili pokoji pljusak. Jutarnja temperatura 5°C, a dnevna do 17°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Kninska ulica 18-26, 7-27
od 8:30 do 11:15 sati - Dalmatinska 18/b-28, 17-25/e, Kordunska 1-7/b, Zvečevska 17-59
od 11:15 do 13:00 sati - Kordunska 14-28, Kozjačka ulica 7-29/a, Papuk gore 2-18/a, Zvečevska 2-18
Dalj
od 8:30 do 11:00 sati - Gorana Mihaljevića 2-14/a, 1-39
od 11:30 do 14:00 sati - Antuna Gustava Matoša 2-36, 9-11, Bana Josipa Jelačića 74-136/a, Kolodvorska 12-26, 9-11
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [24.-28.03.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [19.-25.03.2026.] [program]
- CineStar Osijek [19.-25.03.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba lutaka "Kad vjeruješ, i nemoguće se isplete"
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Vesna je proljeće"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
