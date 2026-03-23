Vlada Republike Hrvatske

ublažila rast

Bliskom istoku

ograničenje cijena goriva i produljenje subvencija za struju

Andrej Plenković

zaštititi

Zbog rasta cijena nafte (BRENT sa 72 na gotovo 114 dolara po barelu), Vlada ograničava cijene goriva:

1,73 eura/l

1,62 eura/l

1,19 eura/l

1,99 eura

deregulirane

subvencionirane cijene

šest mjeseci,

30. rujna

posebno teška

stabilni uvjeti

Foto: Osijek031.com/Arhiv

donijela je novi paket mjera kako bicijena energenata izazvan ratom na. Mjere uključujuPremijerna sjednici Vlade predstavio je deseti paket pomoći. Naglasio je da je ciljgrađane i gospodarstvo te očuvati radna mjesta.- Eurodizel: s 1,86 na- Eurosuper: s 1,71 na-Plavi dizel: ograničen na- Ukapljeni plin: ograničen naNa autocestama će cijene ostati, dok će na crpkama izvan autocesta vrijeditiMjere za struju ostaju na snazia cijene plina stabilne su doSocijalni partneri ističu da je situacijaza umirovljenike te da su potrebnikako bi se zaustavili inflatorni pritisci.Paket uključuje i pomoć poljoprivrednicima, energetskim subjektima i socijalno ugroženim građanima te nadoknadu dijela troška dizelskog goriva u komercijalnom prijevozu.