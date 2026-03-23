Ograničene cijene goriva i produljene subvencije
23.03.2026. 12:07
Vlada Republike Hrvatske donijela je novi paket mjera kako bi ublažila rast cijena energenata izazvan ratom na Bliskom istoku. Mjere uključuju ograničenje cijena goriva i produljenje subvencija za struju.
Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade predstavio je deseti paket pomoći. Naglasio je da je cilj zaštititi građane i gospodarstvo te očuvati radna mjesta.
Zbog rasta cijena nafte (BRENT sa 72 na gotovo 114 dolara po barelu), Vlada ograničava cijene goriva:
- Eurodizel: s 1,86 na 1,73 eura/l
- Eurosuper: s 1,71 na 1,62 eura/l
-Plavi dizel: ograničen na 1,19 eura/l
- Ukapljeni plin: ograničen na 1,99 eura
Na autocestama će cijene ostati deregulirane, dok će na crpkama izvan autocesta vrijediti subvencionirane cijene.
Mjere za struju ostaju na snazi šest mjeseci, a cijene plina stabilne su do 30. rujna.
Socijalni partneri ističu da je situacija posebno teška za umirovljenike te da su potrebni stabilni uvjeti kako bi se zaustavili inflatorni pritisci.
Paket uključuje i pomoć poljoprivrednicima, energetskim subjektima i socijalno ugroženim građanima te nadoknadu dijela troška dizelskog goriva u komercijalnom prijevozu.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
